Studie: Omikron spreder sig ved nemmere at bryde immunitet

Omikron er bedre til at trænge igennem coronaimmunitet end deltavarianten, viser et nyt dansk studie.

Coronavarianten omikron er i gang med at udkonkurrere den ellers dominerende deltavariant i Danmark

Og årsagen til dette er sandsynligvis, at den er bedre til at bryde gennem den immunitet, man får af at have været smittet eller via vaccination.

Det viser et nyt studie fra et hold af 19 forskere fra Københavns Universitet, Danmarks Statistik, Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Statens Serum Institut (SSI). Det skriver Videnskab.dk.

Resultaterne er endnu ikke blevet fagfællebedømt af uafhængige forskere i en såkaldt peer review-proces. Derfor skal resultatet læses med forbehold.

Forskerholdet har fulgt 11.937 danske husstande, som blev smittet med coronavirus i perioden 9. til 12. december 2021.

De har set på, hvor stor risikoen er for at blive smittet med henholdsvis omikron- og deltavarianten i husstanden. Og derudover hvor stor effekt henholdsvis fuld vaccination og et tredje vaccinestik har mod de to varianter.

- Vores overordnede konklusion er, at vaccinen virker og kan reducere smitten. Men vi ser også, at omikronvarianten er bedre til at trænge igennem immunitet end delta, siger postdoc og studiets førsteforfatter Frederik Plesner Lyngse til Videnskab.dk. Han er tilknyttet Økonomisk Institut på Københavns Universitet.

Studiet indikerer, at omikron ikke er mere smitsom end deltavarianten, hvilket der ellers har været spekuleret i. Den øgede spredning med varianten kan ifølge studiet begrundes med, at den nemmere bryder immunitet.

