Studie: Omikronsmittede har færre senfølger end deltasmittede

Borgere, som har været smittet med en omikronvariant af covid-19, har været mindre ramt af senfølger end borgere, som blev smittet med en deltavariant.

Det viser en ny undersøgelse fra Statens Serum Institut (SSI), skriver instituttet i en pressemeddelelse fredag.

Anders Hviid, som er professor hos SSI, har stået for undersøgelsen.

- Vores studie er et af de første, der undersøger sammenhængen mellem omikronsmitte og senfølger. Vi ser helt klart et billede af, at omikronsmittede oplever færre senfølger, siger han i pressemeddelelsen.

I undersøgelsen svarede henholdsvis seks og otte procent af de omikronsmittede, som deltog, at de havde oplevet smags- eller lugtesansforstyrrelser.

Til sammenligning svarede 19 og 24 procent af dem, som havde været smittet med deltavarianten, at de havde haft de senfølger.

Man kan se lignende tendenser med senfølger som træthed, vejrtrækningsproblemer og kognitive problemer.

Studiet er lavet blandt mere end 800.000 borgere. Undersøgelsen, der endnu ikke er fagfællebedømt, er offentliggjort i et såkaldt pre-print.

SSI har også undersøgt, hvorvidt to eller tre stik med en coronavaccine gør en forskel for mængden af senfølger.

Her kunne forskerne se, at dem, som havde nået at få tredje stik, oplevede færre senfølger end de mennesker, som kun havde fået to.

- Der er stadig meget, vi ikke ved om senfølger. Der er brug for mere viden om sygdomsbyrden for den enkelte patient og for samfundet. Hvor stor negativ indflydelse har senfølgerne på dagligdagen? siger Anders Hviid.

Delta- og omikronvarianterne er mutationer af den oprindelige covid-19 virus.

Ifølge SSI er spørgeskemaundersøgelsen, som ligger til grund for studiet, verdens største spørgeskemaundersøgelse af coronasenfølger.

/ritzau/