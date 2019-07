Studie sår fornyet tvivl om antidepressiv medicin

Flere end 400.000 mennesker tager ifølge Sundhedsdatastyrelsen minimum en type antidepressiv medicin.

Der er store huller i den nuværende forskning inden for antidepressiv medicin.

Problemerne er så store, at vi faktisk ikke kan vide, om medicinen virker.

Det er konklusionen af en analyse foretaget af gruppe danske forskere fra Det Nordiske Cochrane Center. Det skriver videnskab.dk.

Ifølge Asger Sand Paludan-Müller, som er ph.d.-studerende og medforfatter til analysen, er der nogle mennesker, som får det bedre, mens de tager medicinen.

Men det er ikke muligt at konkludere, at det skyldes medicinen.

- Vi siger ikke, at det ikke virker. Men de studier, der er lavet, er langt henad vejen af relativt ringe kvalitet, og derfor er det meget svært at sige noget om effekten af antidepressiv medicin, siger han til Ritzau.

Tidligere undersøgelser har vist, at der kan være en gavnlig effekt ved at bruge antidepressiv medicin som behandling mod depression.

Effekten er dog ifølge forskningen så lille, at der er risiko for, at man ikke kan mærke den, hvis man er deprimeret.

Og det er altså den i forvejen velkendte minimale effekt, som de danske forskere nu sætter spørgsmålstegn ved, om man overhovedet kan stole på.

For effekten af medicinen ser i undersøgelserne sandsynligvis større ud, end den egentlig er, vurderer forskerne.

- Vi prøver jo at have et system i Danmark, hvor de behandlingsmetoder, vi bruger, er evidensbaserede på en eller anden måde.

- Og der er vores argument, at usikkerheden her er så stor, at vi synes, at man bør sige, at det kan vi reelt ikke vide, siger Asher Sand Paludan-Müller.

Han anbefaler derfor, at praktiserende læger i langt højere grad gør patienter opmærksomme på de enorme usikkerheder, når de ordinerer medicinen.

På den måde kan patienten selv være med til at vurdere, om de gavnlige effekter synes større end de formodede bivirkninger.

Den vurdering er Anders Beich, der er praktiserende læge og formand for Dansk Selskab for Almen Medicin, enig i.

- Vi synes, man skal være meget kritiske med, hvornår man går i gang med at udskrive antidepressiv medicin. Det kan ikke nytte noget, at man skriver medicinen ud til mennesker, der bare har tabt modet et øjeblik.

- Man skal have en depression, før man kan forvente, at det virker, siger han til Ritzau.

Anders Beich tilføjer, at der er nogle depressive mennesker, som har gavn af antidepressiv medicin.

Således peger han på, at det største problem muligvis ligger et andet sted - nemlig at få stillet de rigtige diagnoser.

- Det er vanskeligt, for der er mange, der har depressive symptomer uden at have en depression, siger han.

Ifølge de seneste tal fra Sundhedsdatastyrelsen tog flere end 400.000 mennesker i Danmark minimum en type antidepressiv medicin i 2017.

/ritzau/