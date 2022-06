Studieråd: Test risikerer blot at forsinke pres fra karakterer

Regeringen vil kræve optagelsesprøve for kvote 2-ansøgere. Det bekymrer Dansk Erhverv og råd for studerende.

De Studerendes Fællesråd (DSF) er positiv over, at regeringen vil tage et opgør med karakterpresset på de videregående uddannelser blandt andet ved at lade flere komme ind via kvote 2.

Men det vækker også en bekymring om, at presset blot bliver skubbet til senere, når de unge skal igennem en optagelsesprøve for at blive optaget på studiet via kvote 2.

Det fortæller forpersonen for DSF, Julie Lindmann. Det sker forud for forhandlinger om udspillet, som regeringen mødes med partierne på Christiansborg om tirsdag eftermiddag.

- Jeg er virkelig spændt på regeringens endelige model. Man skal virkelig træde varsomt og være opmærksom på, at det ikke bare bliver et nyt led af pres med optagelsesprøver, siger forpersonen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Julie Lindmann mener, at det er nødvendigt med et opgør i uddannelsessystemet, så den sociale skævhed, som ifølge hende hersker i dag, bliver ryddet ud.

- Men det bliver også totalt skævt, hvis vi opretter nogle optagelsesprøver, og der så kommer et firma, hvor du kan betale dig fra at få et forberedende kursus, påpeger hun.

Ifølge Julie Lindmann er det vigtigt, at optagelsesprøverne bliver til i samarbejde med de lokale studieråd og studienævn.

Hos Dansk Erhverv deler man bekymringen om, at optagelsesprøverne blot flytter stressen til selve prøven.

Derudover bliver det dyrt at afholde prøver, vurderer Mads Eriksen Storm, der er uddannelses- og forskningspolitisk chef hos Dansk Erhverv.

- Det vil koste virkelig mange penge at afholde så mange prøver. Penge, der i stedet kunne være brugt til at øge uddannelseskvaliteten, siger han.

Uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen (S) er ikke bekymret for, at det skaber et nyt pres at skulle bestå en optagelsesprøve med det nye system.

Han peger på, at der allerede i dag er test og prøver på nogle uddannelser gennem kvote 2.

- Det, vi foreslår, er en ensartet prøve, der siger noget om, hvor studieegnet man er. Det er med til at give mulighed for, at dem, der ikke fik topkarakterer i alle fag, har langt bedre mulighed for at komme ind, siger Jesper Petersen.

/ritzau/