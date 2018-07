Studiesvar giver travlhed hos studievejledere

25.000 ansøgere fik natten til lørdag afslag på deres ansøgning om en plads på en videregående uddannelse.

Det er dagen derpå for de 90.000 ansøgere, som natten til lørdag fik besked om, hvorvidt de er blevet optaget på en videregående uddannelse.

Knap hver tredje ansøger blev ikke optaget, og det giver travlhed hos landets studievejledere, hvoraf flere lørdag holder åbent.

Der er således kaldt ekstra bemanding ind hos eVejledningen, der dækker hele landet og hører under Undervisningsministeriet.

Hos Københavns Universitet (KU) er det ofte skuffede ansøgere, der ringer og spørger ind til, hvorfor de har fået afslag på en studieplads.

- Der er selvfølgelig en del, der ringer, som ikke har fået det svar, de havde håbet på, og der sidder vi selvfølgelig klar til at få en snak om det, fortæller studievejleder Emilie Kolbjerg Jensen.

Hun opfordrer dem, der ønsker en generel fremtidssnak, til at vente med at ringe, til at der er lidt bedre tid til at få snakket det igennem.

- Lige i dag (lørdag, red.) har vi rigtig travlt, og vi vil rigtig gerne prioritere at hjælpe dem, som sidder derude og er skuffede og kede af, at de ikke har fået en plads, fortæller Emilie Kolbjerg Jensen.

- Vi opfordrer derfor generelt til, at man giver det et par uger, hvis man vil have en lidt mere dybdegående snak om ens fremtidige uddannelsesplaner, for der er lidt mere ro på og lidt mere tid, siger hun.

To tredjedele af ansøgerne blev optaget på en videregående uddannelse, mens den sidste tredjedel har fået et afslag.

Fire ud af fem af de nye studerende er blevet optaget på den uddannelse, som stod øverst på deres prioriteringsliste.

Studievejlederne bliver også ofte spurgt ind til de ledige studiepladser, der endnu er, fortæller Emilie Kolbjerg Jensen. På KU tæller det blandt andet bacheloruddannelser som naturressourcer, eskimologi og kemi.

- Vi har nogle ledige studiepladser på studier, som folk også ringer og spørger ind til. Dem kan man søge om optagelse på ind til 6. august, siger hun.

/ritzau/