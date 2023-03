Styrelse beder om redegørelse i sag om svampeinfektioner på hospital

26 patienter har siden foråret 2019 pådraget sig alvorlige svampeinfektioner, mens de var indlagt på intensivafdeling på Aarhus Universitetshospital (AUH).

21 af dem døde efterfølgende - enten af eller med infektionen - men AUH har ikke orienteret de pårørende om, at svampeinfektionen måske kunne være årsag til dødsfaldene.

Det skriver Jyllands-Posten.

De pårørende har heller ikke fået hjælp til at anmelde dødsfaldene til Patienterstatningen. AUH har tilsyneladende heller ikke har indberettet dødsfaldene i det system under Styrelsen for Patientsikkerhed, hvor utilsigtede hændelser normalt skal indberettes.

Flere juraeksperter kritiserer i Jyllands-Posten AUH's håndtering af sagerne. Samtidig har Styrelsen for Patientsikkerhed nu bedt AUH om en skriftlig redegørelse for at vurdere, om der fortsat er problemer med patientsikkerheden på sygehuset, skriver avisen.

AUH-direktør Poul Blaabjerg siger til Jyllands-Posten, at man ikke har været bekendt med, at dødsfaldene skulle indberettes som utilsigtede hændelser.

- Det, jeg synes er relevant, er, om vi reagerer på, at der er en forhøjet koncentration af skimmelsvampe og får det bragt ned. Og det gør vi.

- Selv hvis det var blevet indberettet som en utilsigtet hændelse, så ville det ikke have ændret på den tilgang, vi har.

- I den forstand synes jeg ikke, det er relevant, om det indberettes som en utilsigtet hændelse eller ej, for den måde vi reagerer på, er, at vi reagerer, når det afviger fra normalen, siger Poul Blaabjerg til avisen.

Jyllands-Posten beskrev mandag, hvordan det tilsyneladende er på grund af lægehelikopterens landinger og afgange ved AUH, at en større mængde svampesporer har fundet vej til stuerne på intensivafdeling.

Ifølge sygehusets egne målinger er det sandsynligvis lufttrykket fra helikopterens rotorer, der hvirvler store mængder skimmelsvampe op fra jorden og bevoksningen ved sygehuset.

Sygehuset har efterfølgende blandt andet plomberet vinduer og sat nye slusedøre i for at undgå, at svampesporerne kommer indenfor. Man foretager desuden jævnlige målinger af koncentrationen af svampesporer på patientstuerne.

