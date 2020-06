Styrelse blåstempler coronaforsøg med omdiskuteret medicin

Lægemiddelstyrelsen standsede i maj forsøg med midlet hydroxyklorokin mod coronavirus af forsigtighedshensyn.

Fem danske kliniske forsøg med medicinen hydroxyklorokin mod coronavirus kan nu genoptages. Det kan de, selv om der har været kraftige indikationer på farlige bivirkninger ved medicinen.

Det oplyser Lægemiddelstyrelsen i en pressemeddelelse.

Lægemiddelstyrelsen standsede i slutningen 26. maj danske forsøg med den omtalte medicin hydroxyklorokin.

Det skete, efter en artikel i det britiske tidsskrift the Lancet indikerede, at der var bivirkninger ved medicinen.

Medicinen er udviklet til brug mod malaria. Den indgår i studier verden over for at undersøge, om den har en effekt mod coronavirus.

En del af resultaterne i artiklen er dog blevet trukket tilbage, da der var tvivl om, at testresultaterne var af "høj nok kvalitet".

I en pressemeddelelse siger Thomas Senderovitz, direktør i Lægemiddelstyrelsen, at man ikke ved, om medicinen virker mod coronavirus. Man ved heller ikke, om coronapatienter tager skade af at bruge medicinen.

- Det er en sårbar patientgruppe, det handler om, så ligesom ved alle andre forsøg skal vi derfor selvfølgelig være omhyggelige for forsøgspersonernes og patienternes skyld, når vi fra Lægemiddelstyrelsens side godkender kliniske forsøg, siger Thomas Senderovitz i pressemeddelelsen.

/ritzau/