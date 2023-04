Styrelse drøfter ordination af slankemiddel med europæiske kolleger

Styrelsen for Patientsikkerhed siger til Ritzau, at de vil tage initiativ til drøftelser med relevante lande om ordination af Wegovy på et planlagt møde.

Det sker på baggrund af flere historier om udenlandske onlinelæger, der udskriver receptpligtig medicin til personer, som ikke opfylder kravene.

Wegovy er godkendt af sundhedsmyndighederne til personer som er svært overvægtige eller overvægtige med vægtrelaterede sygdomme.

Det møde vil finde sted 12. juni. Her vil embedsfolk fra primært EU-landene deltage, oplyser de.

Både Berlingske og Politiken har beskrevet, hvordan danskere kunne få fat i den receptpligtige medicin selv om de ikke var svært overvægtige.

Og til patienter med spiseforstyrrelser.

Igennem en udenlandsk onlinelæge fik Berlingskes journalist fat i præparatet.

Det var til trods for at have oplyst om en tidligere spiseforstyrrelse og have en normal BMI.

Det fik indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) til at reagere.

Hun sagde, at der skulle holdes skarpt øje med danske onlinelæger. Hun påpegede, at Styrelsen for Patientsikkerhed havde to verserende tilsynssager i om problematikken.

Styrelsen bekræfter over for Ritzau, at de på nuværende tidspunkt har minimum to behandlingssteder i fokus i forhold til ordination af Wegovy.

Mere vil de ikke oplyse om sagerne.

Sundhedsministeren pointerede, at udenlandske onlinelæger, som opererer i EU-lande, har lov til at ordinere receptpligtig medicin, som distribueres til danske patienter via apoteker i Danmark, medfør EU-regler.

- Men Styrelsen for Patientsikkerhed tager nu initiativ til drøftelser med de europæiske patientsikkerhedsstyrelser.

- Heriblandt kolleger i Irland, hvor der er set eksempler på udskrivelser, som også har været dækket i medierne, lød det onsdag.

Det er det initiativ om drøftelser, Styrelsen for Patientsikkerhed nu bekræfter skal foregå midt juni.

