Styrelse er alvorligt bekymret for trivsel på Herlufsholm

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (Stuk) finder "anledning til alvorlig bekymring" for elevers trivsel på Herlufsholm kostskole.

Det skriver TV 2, der er kommet i besiddelse af den endelige afgørelse fra Stuk.

Styrelsen retter alvorlig kritik mod den tidligere bestyrelse på kostskolen, og vurderer, at bestyrelsen ikke "på fyldestgørende vis har varetaget det betroede erhverv", skriver TV 2.

Tirsdag skrev Herlufsholm, at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet havde besluttet, at Herlufsholm skal tilbagebetale 27 millioner kroner i statstilskud.

Afgørelsen ligger i forlængelse af den foreløbige vurdering fra Stuk, der kom i januar i år. Den vurdering lød på samme beløb.

Herlufsholm var i maj sidste år centrum i en dokumentar fra TV 2. Her fortalte tidligere elever om vold, seksuelle krænkelser og mobning. Få dage efter blev skolens rektor afskediget.

I november fandt en uvildig advokatundersøgelse, at der var flere tilfælde af hyppig mobning på Herlufsholm end på andre gymnasier.

Tirsdag skrev Herlufsholm på sin hjemmeside, at de med deres advokater vil se på styrelsens afgørelse og derfra vurdere, hvad skolens næste skridt skal være.

- Herlufsholm har det seneste år gennemført historisk omfattende forandringer for at forbedre elevernes hverdag på skolen, skrev skolen.

Derudover skrev Herlufsholm, at det har haft en positiv effekt, og afgørelsen ikke vil påvirke skolens virke og "ændrer ikke på, at vi i de kommende år fortsat vil investere i at udvikle skolen".

TV 2 oplyser, at styrelsen beskriver flere klagesager i afgørelsen.

Blandt andet om en dreng, der er blevet "slået med skotræ cirka 15-20 gange", forældre der har oplyst om deres børn, der er blevet fysisk skadet af andre elever og flere hændelser.

Her indgår ifølge TV 2 også en klagesag om optagelser i et omklædningsrum tilbage i 2021, hvor en elev var blevet bagbundet med strips og fået tape over munden.

/ritzau/