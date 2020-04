Styrelse erkender fejl: Plejehjemsbeboere må få udendørs besøg

Ældre på plejehjem må gerne få besøg på udendørsarealer, selv om Sundhedsstyrelsen har sagt det modsatte.

Pårørende har de seneste uger været afskåret fra at besøge ældre på plejehjem.

Nu viser det sig, at den vejledning fra Sundhedsstyrelsen, som flere kommuner har rettet sig efter, var for striks, når det gælder udendørsbesøg.

Det erkender styrelsen over for Jyllands-Posten.

I vejledningen fra den 8. april fremgår det, at restriktionerne for besøg på plejehjem "gælder både fællesarealer, udearealer og den del af boligen, som borgeren selv råder over".

Men det er forkert.

Den 4. april har Styrelsen for Patientsikkerhed nemlig revideret loven, så pårørende må besøge deres kære på plejehjemmenes udendørsarealer, hvis byrådene i kommunerne finder det forsvarligt.

- Det er en fejl, at der i vejledningen om forebyggelse af spredning af Covid-19 på plejecentre står en anden information om udearealer, siger Mads Biering la Cour, enhedschef i Sundhedsstyrelsen, i en mail til Jyllands-Posten.

Han tilføjer, at vejledningen nu bliver ændret.

Flere kommuner oplyser til Jyllands-Posten, at de hidtil har rettet sig efter Sundhedsstyrelsens vejledning og anlagt stramme besøgsrestriktioner, hvor pårørende end ikke måtte være i haven eller på beboerens terrasse.

Det gælder blandt andet i Esbjerg, Frederiksberg og Vejle.

Så sent som onsdag fastslog sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) i Folketingssalen, at på plejehjem, hvor der bor mange sårbare borgere, "er det naturligvis ekstra afgørende, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer og vejledninger følges, så smitterisikoen mindskes".

Venstres ældreordfører, Jane Heitmann, kalder sagen bekymrende.

- Det er jo mennesker, det handler om, og de fejl, der bliver begået, kan man ikke gå tilbage og lave om, siger hun.

Michael Teit Nielsen, vicedirektør i Ældre Sagen, er glad for ændringen i vejledningen.

De ældre er ved at nå et bristepunkt for ensomheden, mener han.

- Det er lige før, man skal bruge ordet tortur. For eksempel er der en, der har fortalt, hvordan hendes far var blevet så nedtrykt, at han havde forsøgt at tage sit eget liv.

- Det river jo i hjertet, siger han.

Magnus Heunicke ønsker ikke at stille op til interview, men henviser til Sundhedsstyrelsen.

/ritzau/