Styrelse famlede sig frem uden regler for at skille asylpar

Der var frustration at spore blandt ansatte i Udlændingestyrelsen, da de i slutningen af februar 2016 dukkede op til et møde med Udlændingeministeriet.

Styrelsen skulle stå for en ny ordning med at adskille par på asylcentrene, hvis den ene part var mindreårig, men det var vanskeligt uden retningslinjer.

Det fortæller Lykke Sørensen, der var afdelingschef i ministeriet på daværende tidspunkt.

- Der var både retlige spørgsmål, og der var praktiske spørgsmål om, hvordan de skulle håndtere det her, siger hun onsdag i Rigsretten.

Det drejede sig eksempelvis om, hvad styrelsen skulle gøre, hvis det var par, der havde børn. Hvor skulle børnene bo? Og hvor langt skulle forældrene bo fra hinanden?

Det eneste, styrelsen havde at arbejde ud fra, var en pressemeddelelse fra daværende udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg.

Den var udsendt 10. februar 2016, og i den stod der, at alle asylpar, hvoraf mindst en af parterne var under 18 år, ikke måtte bo sammen på centrene.

Under mødet med den frustrerede styrelse var der ifølge Lykke Sørensen forskellige holdninger til, om det var en god idé at adskille parrene.

Men afdelingschefen gjorde klart, at ministerens ønske om at adskille par skulle følges.

- Det var ikke vores opgave at mene noget om. Det var ministerens klare politiske udmelding, og derfor var der kun én opgave her, og det var at imødekomme det så godt som muligt inden for de retlige rammer, siger hun.

Der kom dog ingen retningslinjer til styrelsen.

Først ti måneder efter pressemeddelelsen - 12. december samme år - kom de ifølge TV 2.

Det er tidligere kommet frem, at Udlændingestyrelsen har opfattet pressemeddelelsen som en instruks.

Da den ikke nævner, at der kan være tilfælde, hvor par ikke skal adskilles, er en sådan instruks ulovlig, er det tidligere slået fast.

Inger Støjberg, der i dag er løsgænger i Folketinget, er tiltalt for at have givet og fastholdt den ulovlige instruks om adskillelser af asylpar uden undtagelser.

Hun nægter sig skyldig. Der ventes dom i Rigsretten inden jul.

/ritzau/