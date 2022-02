Flere kommuner har gjort det klart, at de ønsker at tage imod ukrainske flygtninge.

Styrelse forsøger at finde plads til ukrainske flygtninge

Udlændingestyrelsen beder i et brev alle danske kommuner om at melde ind, hvis de har lokaler, der egner sig til at huse eventuelle ukrainske flygtninge.

Det skriver DR.

- Der er en betydelig risiko for, at der snarligt kan opstå en situation med tilstrømning til Danmark grundet situationen i Ukraine, skriver styrelsen i det såkaldte varslingsbrev.

Torsdag aften anslog FN's flygtningeorganisation, UNHCR, at 100.000 ukrainere er flygtet fra deres hjem. Det er sket som følge af, at Rusland natten til torsdag indledte en invasion i Ukraine.

Borgmester i Aarhus Kommune Jacob Bundsgaard (S) sagde torsdag, at kommunen forbereder sig på at tage imod flygtninge fra Ukraine.

- Vi har som by en forpligtelse til at yde vores i den humanitære opgave, som Danmark og verden står overfor, lød det fra Bundsgaard.

Også Hvidovre Kommune undersøger, om den kan tage imod flygtninge. Det fortæller borgmester Anders Wolf Andresen (SF) på Twitter fredag.

- Jeg har bedt administrationen undersøge, hvor vi kan indkvartere flygtninge, hvis vi bliver bedt om det, skriver han.

Haderslev Kommune skriver i en pressemeddelelse fredag, at den undersøger om Haderslev Sygehus kan huse ukrainske flygtninge.

- I Danmark er vi nærområde for ukrainske flygtninge. Haderslev Sygehus kan i den forbindelse være en midlertidig sikker havn, skriver borgmesteren i Haderslev, Mads Skau (V).

/ritzau/