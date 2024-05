Styrelse går ind i sag om diskolys mistænkt for at give øjensmerter

Det skriver TV 2 Østjylland.

Hurtigt rettede mistanken sig mod diskolyset som årsag til de gener, mange elever havde oplevet i weekenden efter festen.

Ved nærmere eftersyn viste det sig, at en af uv-pærerne var defekt og havde en revne i glasset.

Mens det bliver undersøgt, om pærerne har skabt problemerne eller ej, har virksomheden Firedisko sat brugen af dem på pause.

Det var Firedisko, der leverede lyset til gymnasiefesten. Og det er Firedisko, som Sikkerhedsstyrelsen nu har henvendt sig til. Det oplyser virksomheden til TV 2 Østjylland.

Det lyder fra Firedisko, at "vi er kun glade for, at sagen bliver taget alvorligt, og at myndighederne interesserer sig for den".

Sikkerhedsstyrelsen har henvendt sig med "nogle spørgsmål til produktet", lyder det.

Selv har Firedisko henvendt sig til den amerikanske producent, Omnilux. Der er stadig ikke kommet svar.

Også TV 2 Østjylland har rettet henvendelse til producenten men uden held.

Hvis det viser sig at være pærerne, der er problemet, vil Firedisko stoppe med at bruge dem.

- Ligesom alle andre var vi chokerede over at erfare det her, og jeg kan garantere, at vi altid gennemgår udstyret for fejl og mangler, når vi sætter det op til folks fester.

- I beskrivelsen fra producenten står der ingenting om, at de potentielt kan være skadelige, så det er altså et mysterie, hvad der er sket, siger en unavngiven talsmand for Firedisko til TV 2 Østjylland.

Lamperne er CE-godkendt, hvilket betyder, at producenten erklærer, at produktet opfylder alle relevante væsentlige krav i de direktiver, som dækker produktet.

Det vurderes ifølge TV 2 Østjylland, at omkring 100 elever tog fra festen med ondt i øjnene.

Firedisko oplyser til kunder, der henvender sig, at uv-lamperne er ude af sortimentet i øjeblikket. Kunder, der allerede har bestilt hos virksomheden, får at vide, at produktet ikke anvendes.

/ritzau/