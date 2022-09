Styrelse: Gasudslip på Nord Stream 2 forventes færdig lørdag

Udslippet på Nord Stream 2-forbindelse forventes at være afsluttet hurtigere end på Nord Stream 1-forbindelse.

Det forventes, at gasudslippet på Nord Stream 2-forbindelsen stopper allerede lørdag.

Det skriver Energistyrelsen fredag i et skriftligt svar til Ritzau.

- Nord Stream 2 AG (selskab bag Nord Stream 2, red.) har fredag orienteret Energistyrelsen om, at de forventer, at gasudslippet på Nord Stream 2 ophører i løbet af lørdag den 1. oktober.

- Gasudslippene på Nord Stream 1 forventes fortsat at ophøre i løbet af søndag den 2. oktober, lyder det fra Energistyrelsen.

Energistyrelsen har tidligere haft den forventning, at der ville komme gas ud af lækagerne frem til søndag.

Herefter vil myndighederne forsøge at finde ud af, hvad der har forårsaget lækagerne og indsamle beviser med henblik på eventuelt at placere et ansvar.

Den første lækage på Nord Stream 2-forbindelsen cirka 20 kilometer syd for Dueodde på Bornholm blev konstateret mandag.

Tirsdag morgen blev der konstateret yderligere to lækager på Nord Stream 1 nordøst for Bornholm.

Der er ifølge myndighederne tale om bevidste handlinger og ikke uheld - formentlig er lækagerne opstået ved sprængninger. Den vurdering bygger myndighederne blandt andet på størrelsen af hullerne.

