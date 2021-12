Styrelse giver opfordring efter Viborg dropper isolation

Styrelsen for Patientsikkerhed opfordrer kraftigt til, at personer, der er nære kontakter i tredje led til Omikron-smittede, lader sig teste og isolere.

Det skriver TV2.

Styrelsen understreger dog, at det ikke er en ordre eller et krav, men en anbefaling.

Mandag har Viborg Kommune valgt ikke at følge de retningslinjer for isolation, som gælder for smitte med Omikron, der er en variant af coronavirusset.

Nære kontakter til nære kontakter kan derfor blive bedt om at møde på arbejde i ældreplejen, da der er lav bemanding.

Ifølge Viborg kommune er der 30 medarbejdere i kommunens ældrepleje, der er kontakter i tredje led til Omikron-smittede.

- Og så møder man med heldragt, mundbind og visir. Det handler om 10 medarbejdere i hjemmeplejen og 20 på plejecentrene, som vi ikke ville kunne dække af på anden vis. Hvis vi skal opretholde den kritiske infrastruktur, så er vi nødt til at bryde retningslinjerne, siger Lasse Jakobsen, der er kommunaldirektør hos Viborg Kommune, til TV Midtvest.

De smittede og deres nære pårørende bliver isoleret, men kontakter i tredje led vil blive bedt om at møde på arbejde alligevel, siger kommunaldirektøren.

35 procent af alle Omikron-smittede i Danmark er i Viborg, skriver TV Midtvest.

/ritzau/