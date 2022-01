Styrelse har på tre måneder barberet stor del af køreprøvepukkel

Bunken af ventende køreprøver har længe været enorm, men det er lykkedes Færdselsstyrelsen at afvikle over 100.000 prøver på tre måneder.

Det skriver Transportministeriet i en pressemeddelelse.

Styrelsen overtog ansvaret for kørekortområdet 1. oktober sidste år, hvor over 42.700 elever stod i kø til en teoriprøve eller praktisk prøve.

Nu er antallet nede på omkring 24.500 elever i venteposition.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) kalder det en rigtig god nyhed.

- Her i løbet af de første måneder af 2022 kommer man helt op på at afvikle omkring 9000 prøver om ugen, mens det hos politiet lå på omkring 6500-7000 prøver.

- Med så mange prøver fremover er jeg meget optimistisk om, at man kommer helt i bund, siger han og tilføjer, at som udsigterne er nu, kan puklen være afviklet før sommer.

Coronaepidemien har betydet længere perioder uden mulighed for at afvikle prøver.

Derfor ville bunken blive nedbragt uanset hvad, når man begyndte at genoptage prøverne. Men det var gået meget langsommere, hvis ikke opgaven var blevet rykket til Færdselsstyrelsen, siger ministeren.

- Det er helt klart, at den mulighed, som styrelsen blandt andet har haft for at øge ressourcerne, fordi man har rekrutteret timelønnede ansatte til at op- og nedskalere indsatsen, og fordi man har fleksible medarbejdere, gør en forskel.

- Det havde været vanskeligere for politiet at sikre en ressource, der var så fleksibel. Så ja, det var nok sket under alle omstændigheder, men det kunne have taget længere tid, før vi var nået i bund, siger Engelbrecht.

Ifølge ministeren ligger opgaven bedre hos Færdselsstyrelsen, fordi det her er en primæropgave, hvor det hos politiet i højere grad er én opgave blandt mange.

Forklaringen skal også findes i benhård fokusering, tæt samarbejde med kørelærerforeningerne og dataindsamling.

Det siger Brian Paust Nielsen, vicedirektør i Færdselsstyrelsen med ansvar for kørekort.

- Vi kan fokusere, fordi vi er én styrelse med ansvar på landsplan. Vi kan se, at størstedelen af puklen ligger i København, Nord- og Midtsjælland, så her vil vi se på, hvad vi kan gøre for at lave rejsehold.

- Som myndighed med en landsdækkende opgave skal vi sikre, at ventetiden er ens, uanset hvor man skal have sit kørekort, siger han.

Opgaveflytningen er en del af politiforliget fra sidste år. Aftalen betyder også, at gebyret for en køreprøve er steget fra 600 til 1000 kroner.

- Gebyret er først og fremmest hævet, fordi der er en omkostning forbundet med flytning af opgaven og at sikre tilstrækkeligt med medarbejdere, siger Benny Engelbrecht.

/ritzau/