Styrelse: Hold fast i den lille omgangskreds i påsken

Den traditionelle påskefrokost er ifølge Sundhedsstyrelsen ikke en god idé i år. Man bør kun se få personer.

Påsken står for døren, og det er en tid, der normalt byder på sammenkomster med familie og venner. Men i år anbefaler Sundhedsstyrelsen, at hyggen begrænses til husstanden eller en fast lille omgangskreds.

- Påsken står for håb, nyt liv og nye begyndelser. Tiden er dog ikke helt til store sammenkomster med familie og venner, som mange mennesker plejer at gøre ved denne højtid, siger enhedschef Niels Sandø i en pressemeddelelse.

Selvom flere og flere danskere er vaccineret mod covid-19, skal coronarådene stadig følges, lyder det. Blandt andet skal man huske at holde afstand.

I alt har cirka en ud af ni danskere fået mindst et af de to stik med en coronavaccine, mens halvt så mange er færdigvaccineret. På landets plejehjem er det dog stort set alle beboerne, som nu er vaccineret.

Det er ifølge styrelsen ikke en god idé at gennemføre den traditionelle påskefrokost med mange mennesker tæt om et pyntet bord. I stedet bør man ikke sidde så længe om bordet og ses med de samme få mennesker.

Vi har dog brug for, at der sker nogle hyggelige ting, mener Niels Sandø. I stedet kan man søge udendørs, hvor det er lettere at holde afstand. Her er risikoen for at blive smittet med ny coronavirus er mindre.

- Påsken kan godt blive et hyggeligt afbræk fra hverdagen for både store og små, og så længe vi holder fast i de gode råd, er der stadig mange måder at hygge sig med sine allernærmeste på, lyder det fra enhedschefen.

Det er ifølge styrelsen en god idé at blive testet for covid-19, hvis man skal besøge en person, der er i øget risiko for at få et alvorligt forløb, hvis vedkommende bliver smittet.

Det understreges dog, at en test kun er et øjebliksbillede. Man kan derfor godt være smittet med covid-19 og risikere at smitte andre. Derfor anbefales det alligevel at holde afstand og huske håndhygiejnen.

