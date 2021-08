Styrelse: Ingen tegn på menstruation påvirkes af vaccine

Danske og europæiske sundhedsmyndigheder ser på nuværende tidspunkt ingen sammenhæng mellem menstruationsforstyrrelser og vaccination mod coronavirus.

Det oplyser Lægemiddelstyrelsen i en pressemeddelelse, efter at indberetningerne har været drøftet på et møde i den europæiske bivirkningskomité, Prac.

Fra komitéen lyder det dog, at der fortsat bør holdes øje med det.

Lægemiddelstyrelsen har frem til 16. august modtaget i alt cirka 2800 indberetninger vedrørende menstruationsforstyrrelser efter vaccination i Danmark.

Der kan være tale om kraftig, tidlig eller forsinket menstruation. Og om at kvinder, der normalt ikke har menstruation grundet p-piller eller hormonspiral, får det på ny.

Det er både kvinder i den fertile alder og kvinder i overgangsalderen, som har oplevet menstruationsforstyrrelser eller blødninger, skriver Lægemiddelstyrelsen.

I sin pressemeddelelse skriver Lægemiddelstyrelsen, at det er normalt, at der sker ændringer i en kvindes menstruationscyklus. Det gælder både hos unge kvinder i den fødedygtige alder og hos kvinder, der nærmer sig overgangsalderen.

- Menstruationsforstyrrelser kan forekomme under normale forhold eller være forårsaget af underliggende tilstande, skriver styrelsen og nævner blandt andet stress, infektioner og hormonforstyrrelser som mulig årsag.

Kigger man på antallet af indberetninger i Danmark, i forhold til hvor mange kvinder der er vaccineret mod coronavirus, er der desuden tale om en "lav" andel, som har oplevet ændringer i menstruationen, skriver styrelsen.

Det gælder også, når det ses, i forhold til hvor hyppigt menstruationsforstyrrelser forekommer i almindelighed.

Ifølge Lægemiddelstyrelsen var der frem til 17. august lige knap 2 millioner færdigvaccinerede kvinder i Danmark. Mens 2,2 millioner var påbegyndt vaccination.

Ændringer i kvinders menstruationscyklus eller blødninger har været et tema over sommeren, efter at Lægemiddelstyrelsen har modtaget et stigende antal indberetninger fra kvinder i Danmark.

Samtidig er der også berettet om blødningsforstyrrelser hos kvinder i blandt andet Norge, USA og Storbritannien efter vaccination mod coronavirus.

I begyndelsen af juli havde Lægemiddelstyrelsen ifølge TV 2 modtaget omkring 50 indberetninger.

