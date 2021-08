Styrelse jagter rosmarinbuske med skadelig bakterie

En skadelig plantebakterie, der har ødelagt store sydeuropæiske olivenlunde, har muligvis fundet vej til Danmark.

Sådan lyder det fra Landbrugsstyrelsen.

Bakterien ved navn xylella fastidiosa er konstateret hos et parti rosmarinbuske dyrket hos en producent i Portugal.

Planterne er eksporteret til blandt andet Danmark, hvor de er blevet videresolgt fra Københavns Grønttorv.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge Landbrugsstyrelsen er der tale om 150 planter, der er blevet solgt fortrinsvis på Sjælland i perioden fra 9. juli og frem.

- Vi ved, at den her bakterie har gjort utrolig stor skade i Sydeuropa, hvor den går på oliven- og vinplanter, som er nogle store afgrøder i de sydeuropæiske økonomier, siger enhedschef Kristine Riskær.

Selv om vin og oliven ikke på samme måde er store afgrøder herhjemme, kan bakterien også true andre arter, lyder advarslen fra enhedschefen.

- Den kan også gå på danske arter, herunder blomme og kirsebær. Så det er noget, vi skal være meget opmærksomme på.

- Men det har selvfølgelig ikke de her meget store økonomiske konsekvenser, som det har i Sydeuropa, siger Kristine Riskær.

Landbrugsstyrelsen opfordrer kunder, der har købt potter med de pågældende rosmarinbuske, til at kontakte styrelsen.

Herefter vil styrelsen tage ud og afhente planterne og destruere dem.

Der er tale om større rosmarinbuske, cirka 70 centimeter høje, som er solgt i røde plastpotter med en diameter på 24 centimeter.

De kan være udstyret med et såkaldt plantepas fra Portugal med koden PT-5-1154.

Enhedschefen understreger, at tilbagekaldelsen kun omfatter de pågældende portugisisk dyrkede rosmarinbuske.

Det er EU-regler, der ifølge Kristine Riskær forpligter Landbrugsstyrelsen til at reagere, hvis bakterien kommer til Danmark.

- Vi har pligt efter EU-reglerne til at gøre alt, hvad vi kan, for at undgå forekomst af den her bakterie, siger hun.

/ritzau/