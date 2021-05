Styrelse kendte til hul for landmænd i 16 år: Vi har nu en plan

Manglende kontrol med udbetaling af landbrugsstøtte kan have kostet statskassen millioner af kroner.

Siden 2005 har Landbrugsstyrelsen kendt til et hul i loven, som gav landmænd mulighed for at søge uberettiget støtte.

Det kan have kostet millioner af kroner, men det endelige beløb kendes ikke.

Direktør Jette Petersen fra Landbrugsstyrelsen tager kritikken meget alvorligt og vil nu udarbejde en opfølgningsplan.

- Der skal være styr på forvaltningen, og der skal være styr på kontrollen. Det kan der ikke være to meninger om.

- Derfor tager Landbrugsstyrelsen kritikken meget alvorligt og vil lave en konkret opfølgningsplan, siger hun i en pressemeddelelse.

Den uafhængige institution Rigsrevisionen vurderer, at der har været manglende kontrol i årevis. Det har betydet, at landmænd har kunnet opdele deres bedrifter i flere og søge om mere økonomisk støtte.

Landbrugsstyrelsen har en dialog med EU-Kommissionen, som Danmark kan blive nødt til at betale penge tilbage til, da en del af støtten kommer fra unionen.

Rigsrevisionen har undersøgt sagen og har fundet, at selskaber med sammenfald i ejerkredsen i 2019 fik udbetalt 888 millioner kroner.

Det endelige beløb, der kan være snydt for, kendes dog ikke.

Den manglende kontrol kritiseres onsdag skarpt af Statsrevisorerne, der er Folketingets uafhængige vagthund.

/ritzau/