Styrelse kræver 27 millioner kroner tilbage fra Herlufsholm

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (Stuk) har endeligt besluttet, at kostskolen Herlufsholm skal betale 27 millioner kroner tilbage i statstilskud.

Det skriver Børsen, der er i besiddelse af et internt brev sendt til elevernes forældre. Brevet er skrevet af rektor Gitte Nørgaard.

- Vi har i dag den 2. maj modtaget Stuks afgørelse i tilsynssagen. Afgørelsen er i tråd med den påtænkte afgørelse, vi tidligere på året har fået i høring.

- Det vil sige et tilbagebetalingskrav på 27 millioner og en række påbud, der ligger i tråd med de mange tiltag, vi allerede har iværksat, gennemført og planlagt, skriver Gitte Nørgaard ifølge Børsen.

Artiklen fortsætter under annoncen

På Herlufsholms hjemmeside skriver skolen, at den har modtaget afgørelsen.

Afgørelsen ligger i forlængelse af den foreløbige vurdering fra Stuk, der kom i januar i år. Den vurdering lød på samme beløb.

Ifølge Børsen vil skolen med sine advokater nærlæse afgørelsen og vurdere, hvad den vil gøre.

Vurderingen fra partshøringen 18. januar fra Stuk lød, at Herlufsholm Skole og Gods ikke overholder og ikke har overholdt det, der hedder frihed og folkestyre-kravet.

Kravet lyder blandt andet, "at skolen efter sit formål og hele sit virke skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene".

Herlufsholm var i maj sidste år centrum i en dokumentar fra TV2. Her fortalte tidligere elever om vold, seksuelle krænkelser og mobning. Få dage efter blev skolens rektor afskediget.

Artiklen fortsætter under annoncen

I november fandt en uvildig advokatundersøgelse, at der var flere tilfælde af hyppig mobning på Herlufsholm end på andre gymnasier.

- Styrelsen finder på det foreliggende grundlag anledning til alvorlig bekymring for elevkulturen og elevtrivslen på skolen, stod der i partshøringen.

Børsen skriver, at det endnu er uvist, om Herlufsholm vil modsige sig betalingen.

Herlufsholm skriver selv på hjemmesiden, at skolen det seneste år har gennemført "historisk omfattende forandringer for at forbedre elevernes hverdag på skolen."

- Vi oplever, at det har haft en positiv effekt.

/ritzau/