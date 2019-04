Styrelse lukker sag mod Ørestad Gymnasium

Eleverne på Ørestad Gymnasium skal ikke straffes efter ministerbesøget, men i stedet undervises i demokrati.

Ørestad Gymnasium har beklaget hændelsesforløbet, da undervisningsminister Merete Riisager (LA) og sognepræst Kathrine Lilleør i begyndelsen af marts var på besøg på gymnasiet.

Her måtte ministeren og sognepræsten afbryde besøget, da de blev mødt af skældsord og buh-råb fra eleverne.

Gymnasiets bestyrelse beklagede under et møde mandag med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), der har rejst kritik mod gymnasiet.

Styrelsen ser dermed sagen som afsluttet. Det skriver STUK i en pressemeddelelse.

Forinden blev det ellers pålagt fra styrelsens side, at Ørestads Gymnasium burde sanktionerne elevgrupper for deres opførsel. For eksempel ved at nægte dem adgang til sociale arrangementer.

Påbuddet om sanktioner er blevet droppet, da gymnasiets ledelse ifølge pressemeddelelsen ikke har kunnet udpege eleverne, som skulle sanktioneres.

På mødet mandag mellem styrelsen og Ørestad Gymnasiums ledelse, oplyste bestyrelsen, at gymnasiet som konsekvens af hændelsesforløbet har iværksat en proces i forhold til at styrke den demokratiske dannelse på gymnasiet.

Der er konkret besluttet en obligatorisk undervisningsdag om demokrati.

Dagen planlægges i et samarbejde mellem elever, medarbejdere og ledelse og vil blive fulgt op af aktiviteter og dialog omkring samme emne.

Styrelsen har på baggrund af skolens løfte om mere undervisning i demokrati valgt at lukke deres sag mod dem.

- Styrelsen finder ikke, at der ud fra det oplyste er grundlag for at tilsidesætte gymnasiets vurdering. Tilsynssagen kan således betragtes som afsluttet, skriver styrelsen i pressemeddelelsen.

Bestyrelsen oplyste desuden på mødet, at den vil holde møde om sagen med lærerne senere på ugen.

