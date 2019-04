Styrelse når ikke at vurdere fredet dansk natur til tiden

Hvert sjette år skal en status på naturens tilstand laves. Styrelse møder skarp kritik for ikke at blive klar

Går det fremad for fredet dansk natur, eller bliver den udpint og passet dårligt på?

Det er blandt de spørgsmål, som Danmarks Naturfredningsforening forventer at få svar på i en redegørelse, som Danmark skal give til EU tirsdag.

Problemet er dog, at Miljøstyrelsen ikke har nået at få redegørelsen klar. Det oplyser Danmarks Naturfredningsforening, der fredag var til møde i Miljøstyrelsen.

Redegørelsen omhandler de såkaldte Natura 2000-områder, der er et naturbeskyttelsesprojekt, som har til formål at stoppe forringelser i naturen.

Derfor vækker den manglende redegørelse bekymring hos Morten Pedersen, der er afdelingsleder for natur og miljø ved Danmarks Naturfredningsforening.

- Vi har fået den besked, at indrapporteringen, som Danmark skal lave til EU om tilstanden i den danske natur, bliver forsinket i op til fire til fem måneder.

Det står dog i EU-direktivet, at tallene skal indleveres hvert sjette år, og i et års tid har datoen 30. april været kendt. Derfor mener Morten Pedersen, at styrelsen har haft god tid til at arbejde på redegørelsen.

- Det har man vidst i meget lang tid. Og nu opdager vi på falderebet, altså dagen før, at man bliver forsinket.

Ifølge Danmarks Naturfredningsforening angiver styrelsen to grunde til, at redegørelsen ikke er blevet klar. Det skyldes dels, at der er udfordringer med nogle data om skove, og dels at styrelsen er blevet udflyttet.

- Det er vi bekymret for, fordi vi er alvorligt bange for, at tallene vil vise en ret markant tilbagegang for de naturtyper i Danmark, som vi skal passe på, siger Morten Pedersen.

Afdelingslederen frygter blandt andet dårlige nyheder i redegørelsen, fordi foreningens løbende undersøgelser af naturen viser nedslående resultater.

Nyheden om den forsinkede redegørelse vækker harme hos Socialdemokratiets miljøordfører, Christian Rabjerg Madsen.

- Jeg mener ikke, at der er nogen som helst undskyldning for, at man ikke kan levere en redegørelse over vores allerfineste Natura 2000-områder.

- Jeg synes, det er stærkt påfaldende, at man lige præcis skyder den om på den anden side af en valgkamp, fordi der desværre er meget, der tyder på, at den redegørelse ville være kritisk og trist læsning.

Det har mandag aften ikke været muligt for Ritzau at få en kommentar fra miljø- og fødevareministeren eller andre i ministeriet angående sagen.

/ritzau/