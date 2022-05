Styrelse: Nyt at abekopper spreder sig mere mellem mennesker

Der er ikke på nuværende tidspunkt tegn på, at der er en meget smitsom udgave af abekopper i omløb i Europa.

Men præcis hvor meget sygdommen smitter mellem mennesker, kan endnu ikke fastslås, og det vil Sundhedsstyrelsen følge med i de kommende uger.

Det siger Bolette Søborg, der er enhedschef i Sundhedsstyrelsen, efter at der mandag er meldt om det første tilfælde af sygdommen i Danmark. Det sker efter en række tilfælde den seneste tid i Europa.

Ingen af dem har ifølge Søborg umiddelbart rejst i Vest- og Centralafrika, og den spredning, der nu ses i Europa, er således ny.

- Vanligvis siger man, at den smitter fra et dyr til et menneske, som så smitter sine nærmeste omgivelser, og så dør den ud. Så der er et eller andet, den har været i stand til her. Og det er jo noget af det, som man så skal følge, siger enhedschefen.

Søborg understreger, at man indtil nu har set ganske milde forløb i Europa, at der generelt er tale om en kendt sygdom, og at man ikke regner med udbredt smitte.

- Det eneste, vi kan sige på nuværende tidspunkt, er, at der ikke er tegn på, at den er meget mere smitsom, siger hun.

Men endnu tør styrelsen ikke anslå, hvor mange personer én smittet gennemsnitligt giver sygdommen videre til.

- Det er noget af det, som vi skal samle noget erfaring på. Altså der har vi jo det, der er set i Afrika. Men igen - ud fra at det ser ud som om, den smitter mere mellem mennesker, så er det noget af det, der skal samles op i løbet af de næste par uger, siger hun.

- Men vi holder fast i det med, at den ikke er meget smitsom.

Symptomerne på abekopper er blandt andet feber, kulderystelser og udslæt med blærer. Sygdommen er typisk mild, og for de fleste går symptomerne væk af sig selv efter to til fire uger.

/ritzau/