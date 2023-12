Styrelse råder til at blokere irrelevante hjemmesider på gymnasier

En række nye anbefalinger af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet skal minimere risikoen for, at eleverne på landets gymnasier, erhvervsuddannelser og FGU-institutioner bliver distraheret af mobiltelefoner og computere.

Det skriver Børne- og Undervisningsministeriet i en pressemeddelelse.

Styrelsen anbefaler blandt andet, at skolerne skal spærre adgangen til "ikke-relevante hjemmesider", og at elevernes computere skal være lukket ved starten af undervisningen.

- Unge fortjener en skoledag, hvor mange ikke distraheres, og hvor der er mulighed for fordybelse. Det kræver, at man en gang imellem låser mobiltelefonerne inde eller lukker den bærbare computer, siger børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) i meddelelsen.

Anbefalingerne vil blive sendt til rektorer og skoleledelser, og ministeren "har en klar forventning om", at skolerne får formuleret en række regler på området efter inddragelse af lærere og elever, lyder det.

- Der skal være mindre skærm og mere skole, tilføjer ministeren.

Styrelsen råder også til, at der kun skal anvendes skærme, når det er pædagogisk hensigtsmæssigt, ligesom der skal skabes attraktive alternativer til det digitale i pauser og sociale sammenhænge.

Skolerne skal ligeledes være opmærksomme på elevernes skærmbrug, når de laver lektier i privaten.

Anbefalingerne tager udgangspunkt i et forsigtighedsprincip, da de langsigtede konsekvenser af børn og unges stigende skærmbrug ikke er tilstrækkeligt veldokumenterede, lyder det.

Foreningen Danske Gymnasier rådede i oktober til, at der skal indføres et obligatorisk fag i digital teknologiforståelse i en forsøgsordning.

Meningen er, at det blandt andet skal gøre eleverne klogere på, hvordan algoritmer fungerer, og hvordan skærmbrug og sociale medier påvirker hjernen.

Gymnasiets opgave med at gøre eleverne "digitalt myndige" står ikke i modsætning til en begrænsning af skærmbrug i undervisningen, lyder det fra Danske Gymnasier.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vil offentliggøre anbefalinger til grundskolen og fritidstilbud i starten af næste år.

/ritzau/