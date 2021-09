Styrelse retter fejl i coronapas for folk med tredje stik

En fejl i coronapasset, som gav problemer for folk, der har fået et tredje stik med en coronavaccine, er blevet rettet.

Det skriver Sundhedsdatastyrelsens direktør, Lisbeth Nielsen, på Twitter.

- Så har vi fået rettet fejlen, og tredje stik vises rigtigt i coronapas-app og øvrige steder, du henter passet. Det vil sige, alle stik kan ses, og man kan rejse på dem.

- Vi beklager ulejligheden for de berørte, lyder det fra Lisbeth Nielsen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Styrelsen fortalte om fejlen tirsdag i forrige uge. Den bestod i, at dokumentationen for det første vaccinestik forsvandt, når det tredje stik blev registreret.

Det var altså kun de to seneste vaccinationer, der blev vist i passet.

Det kunne give problemer, hvis man skulle rejse til lande, der først anser borgere for færdigvaccinerede et vist antal dage efter andet stik.

Men med fejlen rettet kan borgere, der har fået tredje stik, nu fremvise alle vaccinationer i coronapasset i forbindelse med udlandsrejser, skriver Sundhedsdatastyrelsen i en pressemeddelelse.

På nuværende tidspunkt tilbydes personer med svært nedsat immunforsvar samt plejehjemsbeboere et tredje stik mod coronavirus.

Coronapasset blev indført for at kunne dokumentere, om en borger er vaccineret, tidligere smittet eller i besiddelse af et negativt testsvar.

De sidste coronarestriktioner, som forsvandt 10. september, drejede sig om coronapas.

Indtil da skulle blandt andet natklubber bede om at se coronapas, men det er ikke længere et krav fra myndighederne.

På nuværende tidspunkt er coronapas kun et krav i forbindelse med rejser. De enkelte lande har forskellige krav til coronapas.

Private virksomheder kan dog vælge at stille krav om fremvisning af et gyldigt coronapas.

/ritzau/