Styrelse sender huskebrev til apoteker efter omtale af slankemiddel

Alle danske apoteker modtog torsdag brev fra Lægemiddelstyrelsen. Styrelsen har set det nødvendigt at minde apotekerne om lovgivningen vedrørende udlevering af recepter fra onlinelæger.

Heriblandt udenlandske.

Det viser et brev fra styrelsen sendt ud til alle apoteker 11. maj 2023, som Ritzau har søgt aktindsigt i.

Brevet er udsendt til apotekerne efter den seneste tids presseomtale om netop det, skriver styrelsen i brevet.

Berlingske og Politiken har tidligere beskrevet, hvordan udenlandske onlinelæger har udskrevet den receptpligtige medicin Wegovy fra Novo Nordisk til personer, som ikke opfylder kravene.

Wegovy er godkendt af sundhedsmyndighederne til personer, som er svært overvægtige eller overvægtige med vægtrelaterede sygdomme.

I brevet fra Lægemiddelstyrelsen står, at apoteker må ekspedere recepter fra læger, der er autoriseret i et EU- eller EØS-land.

Det er apotekets ansvar, at lægen har den nødvendige autorisation, står det videre i brevet.

Samtidig skal apoteket forholde sig til åbenlyse fejl på recepten, uanset om det er fra en dansk autoriseret læge eller en EU/EØS-autoriseret læge.

Berlingske har tidligere beskrevet, at mediets egen journalist fik fat i en recept på præparatet gennem en udenlandsk onlinelæge - til trods for at have oplyst om en normal bmi og en tidligere spiseforstyrrelse.

Recepten blev sendt videre til et dansk apotek, og dagen efter var det slankende middel i journalistens postkasse.

Der er intet i lovgivningen, der forhindrer apotekerne at udstede medicinen. Faktisk skal de gøre det, hvis recepten ligger der.

- Reglerne er klare. Hvis lægen har udfyldt recepten korrekt, og der ikke er åbenlyse fejl, så skal apoteket ekspedere. Apoteket må ikke gøre sig til smagsdommer, siger Dan Asmussen, vicedirektør i Apotekerforeningen.

På baggrund af Wegovys indtog på det danske marked med recepter fra onlinelæger heriblandt udenlandske har Apotekerforeningen også fået en del henvendelser fra deres medlemmer.

- Det er en stor ting for vores medlemmer, da interessen fra borgerne er så stor, siger han.

At Lægemiddelstyrelsen har udsendt en påmindelse om reglerne til apotekerne imødekommer den interesse. Men ifølge Dan Asmussen bør myndighederne undersøge, om reglerne kan gøres lettere.

- Det er en pligt for apoteket at kontrollere, at den ordinerede udenlandske læge har en gyldig autorisation. Lige så enkelt det lyder at tjekke det, lige så svært er det i virkeligheden.

- Der findes ikke et let tilgængeligt centralt register over lægers autorisation på EU-niveau. Det er let nok i Danmark, men der findes ikke en tværnational myndighed, der samler oplysninger om lægernes autorisation, siger Dan Asmussen.

Han påpeger, at apotekerne kan bruge en halv dag på at sikre sig, at en læge har den rette autorisation, når de skal ekspedere en udenlandsk recept.

- Den tid har apoteket ikke, siger han.

Styrelsen for Patientsikkerhed har tidligere oplyst, at den vil tage initiativ til drøftelser med andre relevante lande om ordination af Wegovy i midt juni.

/ritzau/