Styrelse ser højere risiko for mangel på el til vinter

Risikoen for, at Danmark kommer til at mangle strøm i kortere perioder til vinter, er blevet større.

Sådan lyder vurderingen fra direktør i Energistyrelsen Kristoffer Böttzauw ifølge DR.

- Hvis vi nu rammer en meget hård, kold vinter, og det samtidig er vindstille, så vi ikke har energi fra vindmøllerne, så vil vi være et sted, hvor vi har et presset energisystem, siger han.

Men prognosen er på nuværende tidspunkt, at det ikke kommer til at se så slemt ud, understreger Kristoffer Böttzauw.

Typisk ved myndighederne dagen før, om der kan opstå et problem med mangel på el, forklarer Energistyrelsens direktør til DR.

Det giver elselskaberne en dag til at skabe balance ved at få store strømslugere til at skrue ned.

Men når man ikke i mål, kan det blive nødvendigt at lukke for almindelige kunders strøm i små lommer over hele landet i to timer ad gangen. Det varsles ikke på forhånd for kunderne.

Kristian Ruby, som er chef for den europæiske elbranches organisation Eurelectric, vurderer over for DR, at der er andre europæiske lande, som står i en mere akut situation, end Danmark gør.

Han peger på Finland og Frankrig som eksempler.

Professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet Brian Vad Mathiesen mener ikke, at det er sandsynligt, at strømmen bliver slukket i Danmark. Det siger han til DR.

Han tilføjer, at det er meget urealistisk, at Danmark kommer i den situation. Men at det samtidig ville være uansvarligt, hvis myndighederne ikke havde planlagt, hvad der skulle gøres i en sådan situation.

/ritzau/