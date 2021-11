Styrelse ser på flylister og får politihjælp i smitteopsporing

Et stort arbejde er i weekenden gået i gang for at spore sig frem til de personer, som har været nære kontakter til to i Danmark, som måske er smittet med en ny coronavariant med navnet Omikron.

Søndag formiddag er der identificeret 48 kontakter i 2. og 3. led til de to personer, og herudover er der flypassagerer fra to fly, som er landet i Danmark tidligere på ugen.

Det fortæller Birgitte Drewes, der er vicedirektør i Styrelsen for Patientsikkerhed, som står for smitteopsporingen.

- Vi er oppe på nogle hundrede mennesker, så det går hurtigt stærkt, når man går ud i tredje led. Det er derfor, vi kun gør det, når der er tale om de her bekymrende varianter, siger hun.

Det er ikke endeligt bekræftet, at der er tale om varianten Omikron, som vækker bekymring over store dele af verden.

Den får lukket landegrænser i øjeblikket, da den har en række mutationer, som tidligere har vist sig at nedsætte følsomheden over for vacciner.

Samtidig er det frygtet, at den kan være mere smitsom end andre varianter af covoronavirusset.

Ifølge Birgitte Drewes kan man ikke være sikker på, at alle nære kontakter i 2. og 3. led opspores, men de forsøger at få fat på så mange som muligt.

- Det særlige er, at hvis smittede har fløjet, rekvirerer vi passagerlister fra flyselskaberne, siger hun.

Herefter forsøger de at søge telefonnumre frem på folk, men i de tilfælde, hvor det ikke er muligt, kan politiet blive involveret for at finde hemmelige eller skjulte telefonnumre på nære kontakter.

- Grundlæggende så skaffer vi rigtig mange telefonnumre og taler med rigtig mange kontakter, siger hun.

De, der er nære kontakter, eller som siden 16. november er kommet til Danmark fra Sydafrika, Lesotho, Mozambique, Zimbabwe, Botswana, Namibia eller Eswatini (tidligere Swaziland, red.), anbefales at gå i isolation, indtil de er testet negativ på dag seks.

