Styrelse skifter strategi: Lukker kun undtagelsesvist skoler

Nu er det kun undtagelsesvist, at Styrelsen for Patientsikkerhed vil udstede påbud om coronalukning af skoler.

Styrelsen for Patientsikkerhed har ændret strategi for, hvornår skoler lukkes eller elever sendes hjem på grund af coronasmitte. Det skal ske i færre tilfælde end før årsskiftet.

Det oplyser Anette Lykke Petri, direktør for Styrelsen for Patientsikkerhed, til folkeskolen.dk i en skriftlig kommentar.

Strategien er nu, at man kun "undtagelsesvist" vil udstede påbud om midlertidig lukning af skoler.

- Mange elever på skolerne er vaccinerede, de testes jævnligt, og så ser vi, at omikronvarianten giver mildere symptomer hos langt de fleste.

- Vi skal altid anvende det mindst indgribende og mest skånsomme middel, og vi har et hensyn at tage i forhold til børnenes trivsel og undervisning, lyder det fra Anette Lykke Petri til mediet.

Hun begrunder videre den ændrede strategi med, at "vi står et andet sted, end vi gjorde for et år siden".

Ifølge folkeskolen.dk er der ikke udstedt et eneste påbud om at lukke en folkeskole som følge af coronasmitte i det nye år.

Af styrelsens hjemmeside fremgår det også, at der lige nu ikke er påbud om lukning eller restriktioner på skoler eller daginstitutioner landet over.

Hos Skolelederforeningen modtager formand Claus Hjortdal beskeden som en tilbagevending til hverdagen.

- Lige nu sammenligner man altså corona med almindelig sygdom. Og det gør jo bare, at vi ude på skolerne skal til at tænke, som vi plejer. Vi skal lade være med at tænke det her som corona, siger Claus Hjortdal til folkeskolen.dk.

Styrelsen for Patientsikkerhed kan kun udstede påbud om at lukke en skole eller sende skoleklasser hjem for at forebygge og håndtere smitteudbrud blandt børn og unge.

Er en skole presset af sygemeldte lærere, er det ikke en sag for styrelsen.

