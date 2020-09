Styrelse: Skoler bør aflyse alle lejrskoler og klassefester

Den kommende tid bør skoler og institutioner aflyse alle sociale arrangementer, oplyser Sundhedsstyrelsen.

En stigende smittespredning blandt børn og unge betyder, at dagtilbud, skoler og andre uddannelsesinstitutioner bør aflyse alle sociale arrangementer.

Det fremgår af Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Det vil sige, at eksempelvis klassefester, fælles morgenmad og lejrskoler bør aflyses. Det gælder foreløbig frem til 4. oktober 2020.

Der kan fortsat holdes aktiviteter, der har et fagligt formål inden for almindelig skoletid, såsom besøg på museer eller en tur i skoven, understreger styrelsen.

Men det skal sikres, at de generelle anbefalinger om at holde afstand og god håndhygiejne kan overholdes.

- Det er rigtigt ærgerligt for dem, der har planlagt et arrangement såsom klassefest eller lejrskole, og som bliver nødt til at aflyse det, siger overlæge Bolette Søborg i pressemeddelelsen.

- Men vi ser flere smittetilfælde blandt børn og unge lige nu, og det bliver vi nødt til at gøre noget ved. Derfor anbefaler vi, at man aflyser arrangementer i forbindelse med dagtilbud, skoler og andre uddannelsesinstitutioner, simpelthen fordi det er vanskeligt at efterleve krav og anbefalinger om afstand og høj hygiejnestandard i sådanne sammenhænge.

Anbefalingen om at aflyse arrangementer gælder også for private begivenheder, som ikke er arrangeret af skolen eller institutionen.

Det kan eksempelvis være fødselsdage for klassen eller forældrearrangementer, som ofte er arrangeret af eleverne og forældrene selv.

