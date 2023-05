Styrelse skrider ind over for ulovligt salg af populær læskedrik

Den populære læske- og energidrik Prime, der distribueres af det amerikanske selskab Congo Brands, sælges ulovligt i Danmark.

Det oplyser Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Styrelsen har den seneste uge nedlagt forbud mod videresalg af produktet fra fem virksomheder.

Produktet, der kan være tilsat stoffer, som ikke er forhåndsgodkendt, er ikke blevet sundhedsfagligt godkendt til at kunne sælges.

- Hvis et produkt ikke er anmeldt, er det ulovligt at sælge i Danmark, siger enhedschef Henrik Dammand Nielsen i pressemeddelelsen.

Ifølge styrelsen indeholder flere af Primes energidrikke meget mere koffein, end hvad der er tilladt i Danmark. Energidrikke må maksimalt indeholde 32 milligram koffein per 100 milliliter.

- Hvis en producent som Prime tilsætter mere vitamin, mineral, aminosyre eller koffein end tilladt, så opstår der risiko for forbrugeren. Derfor er det et krav, at produkter med tilsætninger bliver anmeldt, så Fødevarestyrelsen kan holde øje med, at sundhedsskadelige produkter ikke kommer på markedet, siger Henrik Dammand Nielsen.

Med de populære youtubere Logan Paul og KSI som frontfigurer har Congo Brands formået at gøre produktet til en kæmpe dille i både Danmark og andre lande.

Det fremgår af pressemeddelelsen, at energi- og læskedrikkene er genstand for et stigende ulovligt salg via blandt andet Facebook og DBA.

/ritzau/