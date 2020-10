Styrelse slår fast: Mails blev slettet ved en fejl

Sundhedsdatastyrelsen er i øjeblikket i gang med at retablere samtlige tabte mails i centrale myndigheder.

Der var tale om en menneskelig fejl og ikke en bevidst handling, da alle sendte mails fra ansatte i Sundhedsdatastyrelsen og Statens Serum Institut (SSI) blev slettet.

Det siger vicedirektør i Sundhedsdatastyrelsen Vibeke van der Sprong.

Efter at styrelsen onsdag udsendte en pressemeddelelse om, at alle sendte mails, som er sendt før 22. juli, er blevet slettet, har gruppeformand Karsten Lauritzen insinueret, at det er sket bevidst.

Vibeke van der Sprong vil ikke svare direkte på V-gruppeformandens kritik, men siger, at det kun er en meget lille gruppe af faglige medarbejdere, som har adgang til styrelsens mailsystem.

- Der er tale om en meget lille gruppe, der har rettighed til at ændre indstillinger. Men Microsoft er som produkt sat sådan op, at man som organisation kan sætte sit mailsystem på den måde, man har behov for.

- Her er der desværre sket det, at der er en indstilling, som vi egentlig havde sat korrekt, der ved en fejl er blevet ændret, siger hun.

Ifølge Vibeke van der Sprong er der sket fejl i styrelsens mailsystem over to omgange.

Første gang er 22. august, hvor Sundhedsdatastyrelsen opdager, at man er kommet til at ændre indstillingerne, så sendte mails bliver slettet efter 30 dage. Det betyder, at alle sendte mails før 22. juli er blevet slettet.

Styrelsen har dog en backup og går i gang med at retablere de tabte mails. Fællespostkasser og afdelingspostkasser bliver genskabt.

Den anden fejl opstår, da der viser sig at være en tidsbegrænsning på backuppen. Den er ikke på 30 dage, men 14 dage, og derfor når backuppen at slette indholdet, før de ansattes personlige mails er blevet retableret. Kun omkring 30 ansatte har intakte sendte mails i dag.

Vibeke van der Sprong siger, at styrelsen med det samme fik lokaliseret, hvad der var sket. Hun er derfor ikke i tvivl om, at der er tale om en fejl.

- Vi har også lavet vores egen undersøgelse, så vi ved, hvad der har været for et handlingsforløb. Vi ved, hvad der er sket, siger hun og nævner desuden, at der bliver igangsat en uvildig undersøgelse.

- Der er tale om en utilsigtet fejl, vi er rigtig kede af, er sket. Men der er tale om en fejl fra vores side.

Spørgsmål: Frygter du, at der er begået noget ulovligt?

- Nej, det gør jeg ikke.

Hvor meget der så i sidste ende kan blive genskabt, kan Vibeke van der Sprong ikke sige på nuværende tidspunkt.

Hun forventer dog, at de fleste mails vil kunne genskabes ved hjælp af en metode, hvor man går ind og får fat i alle modtagne mails fra en afsender. På den måde kan man retablere den pågældende afsenders sendte mails, siger hun.

/ritzau/