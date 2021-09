Styrelse stopper salg af tandblegemidler efter undersøgelse

Ønsker man hvidere tænder, skal man tænke sig om en ekstra gang, inden man erhverver sig et tandblegningsprodukt.

I en ny undersøgelse af 25 forskellige produkter til formålet konkluderer Miljøstyrelsen nemlig, at halvdelen af produkterne kan medføre skader på tænder eller tandkød i større eller mindre grad.

Det har siden ført til, at man har stoppet salget af de mest skadelige produkter, siger Elisabeth Paludan, der er funktionsleder hos Miljøstyrelsen.

- Det er vores kemikalieinspektion, som har taget fat i flere virksomheder og bedt dem stoppe salget i Danmark.

Det er sket med henblik på fem produkter, som styrelsen anser for at udgøre en alvorlig fare for skader i munden. Hvilke produkter der er tale om, kan findes på styrelsens hjemmeside.

- Derudover giver vi besked til andre EU-lande om vores fund igennem et konkret indberetningssystem. Så kan andre lande vælge at følge vores varsling, siger hun.

Styrelsen har ud over at stoppe salget i Danmark også været ude med advarsler til forbrugerne.

Alvorligheden af skader, som de forskellige produkter kan medføre, afviger fra produkt til produkt. Men i de mest alvorlige tilfælde kan det føre til ætsning af tænder og tandkød og svække forplantningsevnen.

Miljøstyrelsen har haft en konsulent til at kigge på markedet for tandblegningsmidler, inden de 25 blev udvalgt til undersøgelsen.

Og Elisabeth Paludan er slet ikke i tvivl om, at der findes mange andre blegemidler på markedet, der ligeså er skadelige for forbrugeren, siger hun.

- I vores tilfælde kan vi jo kun lave stikprøver. Vi vil aldrig kunne undersøge hele markedet, da det jo også gælder internationalt. Det ville være for omfangsrigt, lyder det.

12 af produkterne er også blevet undersøgt for deres blegeeffekt, og her fandt styrelsen, at to tredjedele ikke havde en blegeeffekt overhovedet. Det er et brud på lovgivningen.

- Det er i strid med lovgivningen, hvis en producent oplyser, at produktet har en effekt, som ikke kan dokumenteres, siger funktionslederen.

- Det samme gælder med en række af disse produkter, der har alt for højt syreindhold. Dette er også i strid med loven.

Ud over at sprede budskabet vil Miljøstyrelsen nu tage fat i EU-Kommissionen for at få den til at regulere de ulovlige mængder af indholdsstoffer i tandblegeprodukter fremover.

/ritzau/