Styrelse tilbagekalder autostol øjeblikkeligt på grund af fare

Sikkerhedsstyrelsen advarer om brug af autostol fra Britax Römer.

- Der er en risiko for, at håndtaget løsner sig uventet, når man bærer autostolen. Derved kan barnet komme til skade, skriver styrelsen på Twitter.

- Stop med at bruge autostolen med øjeblikkelig virkning, skriver styrelsen.

Autostolen er fra Britax Römer med navn BABY-SAFE 5Z.

Producenten bag autostolen har udsendt en pressemeddelelse, hvor den forklarer, at der er "et potentielt sikkerhedsproblem med et hul, der kan opstå mellem håndtaget og sædet".

- Mellemrummet påvirker ikke autostolens ydeevne i bilen eller i en kollision, men der er en potentiel sikkerhedsrisiko, når autostolen bæres uden for bilen, skriver Britax Römer.

Forældre, der har købt autostolen, kan gratis udskifte den med en nyere version, som ikke har problemet, skriver Britax Römer.

/ritzau/