Styrelse tvivler på at mål om nedbragt tvang kan nås

I en ny rapport konstaterer Sundhedsstyrelsen, at mål om at nedbringe tvang i psykiatrien ikke kan nås.

"Bekymrende" og "langt fra tilfredsstillende".

Sådan skriver Sundhedsstyrelsen i en ny rapport om udviklingen i brugen af tvang over for patienter på landets psykiatriske afdelinger. Det skriver Jyllands-Posten.

Styrelsen slår fast, at Folketingets stort anlagte mål om at nedbringe brugen af tvang markant frem mod 2020 ikke kan nås, "da anvendelsen af tvang hverken på nationalt eller regionalt niveau er nedbragt i et omfang, der gør det realistisk".

Brugen af tvang er ikke "nedbragt, som det var hensigten", men "omlagt", konstaterer Sundhedsstyrelsen.

I 2017 oplevede 5821 voksne - knap hver fjerde indlagte - tvang.

Da målet om mindre tvang blev vedtaget i 2014, var udgangspunktet 5633 patienter. Og selv om der sker færre bæltefikseringer, er blandt andet brugen af beroligende medicin og fysisk fastholdelse i stedet taget til.

Mens organisationen Bedre Psykiatri kalder situationen katastrofal, finder Gitte Ahle, formand for Dansk Psykiatrisk Selskab og overlæge på Retspsykiatrisk Afdeling i Glostrup, det "bekymrende, at der ikke er blevet afsat ressourcer til at nedbringe tvang i det omfang, det er nødvendigt".

Sundhedsordfører Liselott Blixt (DF) ser 2020-målene som urealistiske, fordi "der har manglet personale og penge".

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) "deler Sundhedsstyrelsens pessimisme", men holder fast i 2020-målene og fremhæver, at regeringen netop har øremærket 200 millioner kroner til psykiatrien i økonomiaftalen med regionerne.

Formand for Danske Regioners psykiatriudvalg, regionsformand Sophie Hæstorp Andersen (S), ærgrer sig over, at regionerne ikke er i mål med det, hun kalder "en mere menneskelig psykiatri uden tvang".

- Regionerne skal udveksle erfaringer, for i Hovedstaden og Syddanmark går det fremad, men et af problemerne har været, at de øremærkede penge til nedbringelse af tvang er udløbet, siger hun til Jyllands-Posten.

/ritzau/