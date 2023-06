Styrelse udvider anbefalinger om vaccination mod mpox

Sundhedsstyrelsen udvider gruppen af personer, der anbefales at blive vaccineret mod mpox, der tidligere gik under betegnelsen abekopper.

Det skriver Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse, og styrelsen forventer desuden, at der vil komme flere tilfælde i Danmark hen over sommeren.

- Alle kan blive smittet med mpox, men indtil videre har vi set flest smittetilfælde blandt mænd, som har sex med mænd og som har flere, skiftende partnere. Vi ved, det er en gruppe, som gerne vil beskytte sig mod at blive smittet, når de har sex, siger afdelingslæge Kamilla Grønborg Laut fra Sundhedsstyrelsen.

- Og fordi man godt kan blive smittet med mpox, selv om man bruger kondom eller slikkelap, anbefaler vi nu, at mænd, som har sex med mænd, bliver vaccineret, hvis de har flere, skiftende sexpartnere - også selv om de har beskyttet samleje.

Artiklen fortsætter under annoncen

Desuden gælder anbefalingen om at blive vaccineret nu også for "nogle kvinder, transpersoner, nonbinære og andre, som har en høj risiko for at blive smittet med mpox".

Også nære kontakter til smittede anbefales nu vaccination.

Smitten med mpox steg i Europa i maj 2022, og sygdommen spredte sig hurtigt i Danmark i løbet af juli.

I slutningen af september konkluderede Sundhedsstyrelsen dog, at smitten var foreløbigt bremset.

Per februar i år har der været 196 tilfælde af mpox i Danmark.

Men Sundhedsstyrelsen forventer, at "der igen kan komme flere tilfælde hen over sommeren". Det skyldes blandt andet, at flere tager på ferie i udlandet, hvor der stadig ses smitte.

Ud over de nye anbefalinger har Sundhedsstyrelsen også opdateret sine retningslinjer.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi har fået mere viden om, at risikoen for at blive smittet med mpox er lille, hvis du ikke har tæt fysisk kontakt. Hvis du er smittet, skal du vente med at have sex eller kysse, indtil du er helt rask.

- Vores anbefalinger er opdateret sådan, at man godt kan gå på arbejde, så længe man kan dække blærerne til med tøj, siger Kamilla Grønborg Laut.

I juli 2022 blev mpox erklæret en global sundhedskrise. Den betegnelse blev fjernet igen i maj i år.

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, ændrede navnet abekopper - på engelsk monkeypox - til mpox efter kritik af navnet. Fra blandt andet forskere lød kritikken, at navnet var stigmatiserende og diskriminerende.

I starten af maj var der registreret 87.000 tilfælde af mpox på verdensplan siden begyndelsen af 2022.

/ritzau/