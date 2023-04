Styrelse underkendes i ni ud af ti sager om udviste somaliere

Udlændingestyrelsen tog i 2022 opholdstilladelsen fra 29 somaliske flygtninge, men ikke én eneste gang endte styrelsen med at få medhold af Flygtningenævnet.

Det skriver Jyllands-Posten.

Udlændingestyrelsen underkendes ifølge avisen i ni ud af ti sager om afviste somaliere.

Flygtningenævnet er den højeste instans for asylsager i Danmark, der behandler klager vedrørende asylrelaterede afgørelser truffet i Udlændingestyrelsen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Nævnet omgjorde i første omgang 25 af de i alt 29 sager, hvor Udlændingestyrelsen havde taget opholdstilladelsen fra somaliere eller nægtet at forlænge den.

De sidste fire sager blev senere af Flygtningenævnet enten sendt tilbage til Udlændingestyrelsen for genbehandling eller annulleret, så somalierne fik lov til at blive.

Dermed fik styrelsen altså på intet tidspunkt medhold i, at det var den rigtige beslutning at udvise en person fra Somalia, skriver Jyllands-Posten.

Omgørelsesprocenten i sagerne ligger dermed ifølge avisen på 93 procent.

Det får flere eksperter til at rette kritik af Udlændingestyrelsen.

- Et eller andet er gået fuldstændig galt i Udlændingestyrelsen. Normalt vil man gerne have en så lille omgørelsesprocent som muligt for at sikre en stærk retssikkerhed, hvor Udlændingestyrelsen som førsteinstans i asylsager træffer den rigtige beslutning, siger Bassah Khalaf, lektor i udlændingeret på Syddansk Universitet.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Selvfølgelig vil der altid være nogle sager, der bliver omgjort. Men det er nærmest alarmerende, at det er tæt på 100 procent, hvad angår somaliere.

Khalaf bakkes op af Jytte Lindgård, der er forkvinde for Foreningen af Udlændingeretsadvokater. Lindgård har ført mange sager i netop Flygtningenævnet.

Både Udlændingestyrelsen og Flygtningenævnet vurderer som udgangspunkt, at Somalia er sikkert for afviste asylansøgere at vende tilbage til.

De to organer er dog i flere af sagerne uenige om, hvorvidt vedkommende er blevet så velintegreret i Danmark, at det vil være i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention at inddrage opholdstilladelsen, skriver Jyllands-Posten.

/ritzau/