Styrelse undersøger to sager om recepter fra onlinelæger

Det er "chokerende" at høre, at læger i Danmark og udlandet udskriver receptpligtig medicin til undervægtige med spiseforstyrrelser, der oprindeligt er godkendt til behandling af svær overvægt.

Derfor skal der tages ansvar og handles, lyder det fra indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) i en mail til Ritzau.

Onsdag morgen krævede sundhedsordførere fra Konservative og Enhedslisten svar fra ministeren, efter medier havde fortalt om, hvordan vægttabsmedicinen Wegovy fra Novo Nordisk blev udskrevet til patienter, der ikke efterlevede kravene og havde spiseforstyrrelser.

Det gjorde de igennem onlinelæger fra Danmark og udlandet, der aldrig havde mødt eller tilset patienterne.

- Det er på sin plads, at Novo Nordisk anerkender, at de har et etisk og moralsk ansvar for, at virksomhedens medicin bliver ordineret til de rigtige patienter, skriver hun i mailen.

Medicinalproducenten har en opgave i at sikre, at de onlinelæger, de samarbejder med, overholder alle regler og ikke "udsætter patienter for en unødig risiko", mener ministeren.

Ifølge hende skal der holdes et skarpt øje med lægernes udskrivningspraksis. Derfor påpeger hun også, at hun er tilfreds med, at Styrelsen for Patientsikkerhed har kig på problematikken.

De har kig på behandlingssteder, hvor der er mistanke om, at de udskriver medicin til patienter, der ikke er svært overvægtige. Aktuelt oplyser hun, at styrelsen har to verserende tilsynssager.

- Vi har desværre begrænsede muligheder for at stoppe udenlandske onlinelæger, som opererer fra EU-lande.

- De har i medfør af EU-regler lov til at ordinere receptpligtig medicin, som distribueres til danske patienter via apoteker i Danmark.

- Men Styrelsen for Patientsikkerhed tager nu initiativ til drøftelser med de europæiske patientsikkerhedsstyrelser – heriblandt kolleger i Irland, hvor der er set eksempler på udskrivelser, som også har været dækket i medierne, skriver hun.

Mandag skrev Novo Nordisk i en mail til Berlingske, at de tilbyder et omfattende program af klinisk træning til al sundhedspersonale, der bruger Novo Nordisks medicin.

- Vi føler både et etisk og et moralsk ansvar for, at vores medicin bliver ordineret til de rigtige patienter. Derfor tager vi vores ansvar som producent ekstremt alvorlig, skrev de til Berlingske.

Derudover pointerede de, at de på ingen måde støtter eller promoverer brugen af deres lægemidler uden for den godkendte indikation.

Ritzau forsøger at få en kommentar fra Novo Nordisk.

/ritzau/