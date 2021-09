Styrelse: Vaccinationsmål kan blive svært at nå

Det kan blive svært at nå sundhedsmyndighedernes mål om, at ni ud af ti af alle, der har fået tilbudt vaccination, skal have modtaget første stik inden 1. oktober.

Det siger Niels Sandø, enhedschef i Sundhedsstyrelsen, i en pressemeddelelse.

- Det går lidt langsomt nu, hvor vi skal have de sidste med, og det er da ingen hemmelighed, at det kan blive svært at nå målet om de 90 procent. Men der er stadig gang i mange tiltag, og der knokles for at få de sidste med, siger Niels Sandø.

Det er særligt blandt boligområder, hvor der er en stor andel af borgere med etnisk minoritetsbaggrund og stor boligtæthed samt blandt de 20- til 34-årige, at tilslutningen til coronavaccinen er stagneret.

- Vi klør på, og vi tror på, at det kan lykkes. Vi har gang i en lang række initiativer, både når det gælder om at etablere mulighed for at blive vaccineret så lokalt og så tæt på borgeren, som overhovedet muligt, og når det gælder om at få informeret om, hvor vigtigt det er at blive vaccineret, siger Niels Sandø.

Sundhedsstyrelsen vil nu også prioritere dialog om bekymringer ved vaccinen i højere grad. Derfor rekrutteres der nu sundhedsinformatører, lyder det.

Samtidig er der blandt andet skruet op for kampagneindsats på sociale medier og oplysning på uddannelsesinstitutioner for at få de unge vaccineret.

Mobile vaccinationssteder er også begyndt at dukke op til kulturbegivenheder som koncerter.

Tal fra Statens Serum Institut viser onsdag, at 75,7 procent af befolkningen af modtaget første stik, mens 73,6 er færdigvaccineret.

Det seneste døgn har omkring 7000 modtaget et stik.

/ritzau/