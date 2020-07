Styrelse var klar til at åbne udeservering 32 dage før regeringen

Her er coronareglerne for barer og restauranter

Restauranter, barer, værtshuse og caféer genåbnede 18. maj under en række restriktioner, som fortsat gælder for at mindske risikoen for at sprede coronavirus.

Her følger et overblik over retningslinjerne:

Restauranter, caféer og lignende skal respektere forsamlingsforbuddet. Det er i øjeblikket på maksimalt 100 personer.

De skal lukke senest klokken 24.00. Det gælder dog ikke for take-away-mad.

Der skal være to kvadratmeter per person. Hvis kunderne "i væsentlighed" står op, fordobles kravet til fire kvadratmeter per person.

* Et selskab bør kun bestå af personer, der i forvejen har tæt kontakt til hinanden.

Restauranter og caféer kan godt have flere selskaber samtidig, hvis der holdes afstand mellem selskaberne.

Restauranter, caféer og lignende skal indrettes, så det er muligt at holde mindst en meters afstand mellem forskellige selskaber. Det gælder både indendørs og udendørs servering.

Personer, der spiser sammen, kan sidde ved samme bord med almindelig afstand, mens der skal være mindst en meters afstand til næste selskab.

* Restauranter, caféer, værtshuse og barer må ikke indrettes til natklub- eller diskotekslignende aktiviteter.

Kilde: Erhvervsministeriet og Fødevarestyrelsen.

/ritzau/