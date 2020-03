Styrelse venter flere i karantæne efter nye coronasmittede

To yderligere danskere er smittet med coronavirus. Nu afsøges det, hvem de har haft kontakt med.

Tirsdag blev to nye tilfælde af coronavirus opdaget i Danmark. Hos Styrelsen for Patientsikkerhed er arbejdet nu begyndt med at udrede, hvem de har været i kontakt med.

Det må formodes at sende flere danskere i hjemmekarantæne.

- De har fulgt de vejledninger, vi giver, helt korrekt. De har været på ferie i Norditalien og har fået symptomer efter, at de er kommet hjem.

- De henvender sig til egen læge telefonisk og er efterfølgende blevet testet, siger direktør for Styrelsen for Patientsikkerhed Anne-Marie Vangsted.

For at beskytte patienterne ønsker Styrelsen for Patientsikkerhed ikke at oplyse hverken køn, alder eller geografisk placering af de seneste smittede.

Coronavirus startede sin udbredelse i Kina men har siden spredt sig over store dele af verden. Der er tale om en influenzalignende sygdom.

I Danmark er der med tirsdagens to tilfælde samlet konstateret seks smittede. 127 personer var i hjemmekarantæne klokken 18 mandag.

Det tal må dog forventes at stige i takt med, at Styrelsen for Patientsikkerhed afdækker, hvem de to seneste tilfælde har været i kontakt med.

- Vi gør præcist, som vi har gjort med de fire første tilfælde. Nu er de to personer i hjemmeisolation og vi har interviewet dem om deres færden i den periode, hvor de har kunnet smitte andre.

- Nu er vi i fuld gang med at opspore de kontakter, de har haft, der kan have været så tæt på, at de kan være blevet smittede.

- De kontakter kommer så i hjemmekarantæne, siger Anne-Marie Vangsted.

Tirsdag eftermiddag vil Styrelsen for Patientsikkerhed opdatere sin hjemmeside med, hvor mange der nu er i hjemmekarantæne.

- Man må forvente, at der kommer flere til. For de to nye tilfældes kontakter kommer med, siger Anne-Marie Vangsted.

/ritzau/