Godmorgen til ugens sidste Morgensamling. Weekenden står for døren, inden længe kommer pinsen, og solen stråler over landet.

For de fleste af os venter der dog en arbejdsdag, før benene kan smækkes op og fridagene nydes. Og netop arbejde får mere betydning for os i Danmark, kan du læse om i dagens Kristeligt Dagblad.

For selvom danskerne elsker deres fridage, arbejder vi mere end nogensinde før, og beskæftigelsen slår rekord måned for måned. Arbejdet er en så stor del af identiteten, at den er blevet en religion for os, fortæller eksperter til avisen.

Endnu et menighedsråd klager over biskop Henrik Wigh-Poulsen

Grenaa Menighedsråd har i denne uge sendt to klager - en til Kirkeministeriet og en direkte til biskop Henrik Wigh-Poulsen. Det skriver Jyllands-Posten her til morgen.

Menighedsrådet skriver i klagen til ministeriet, at det giver ”sin fulde støtte” til en klage, som tidligere er indgivet af adskillige menighedsråd samt flere ansatte i Norddjurs Provsti nord for Aarhus.

Denne tidligere klage handler om biskoppens manglende håndtering af samarbejdsproblemer i provstiet i en årrække, som har ført til, at en provst for nylig blev flyttet fra provstiet og fik nye opgaver.

Formand for Grenaa Menighedsråd, Carina Lykke Sax, fortæller, at det var et flertal i rådet, der på et møde den 16. maj blev enige om at sende de to nye klager.

DF vil have mobiler ud af skoleklasser

Først sagde statsminister Mette Frederiksen (S) i Folketingssalen, at skolebørns mistrivsel skyldes mobiltelefoner. Og nu følger Dansk Folkeparti trop med et forslag om at forbyde mobiler i alle landets skoleklasser.

I Berlingske fortæller partiets uddannelsesordfører Alex Ahrendtsen, at det er nødvendigt at gøre for ikke at "miste en hel generation" til mobilen.

Styrelse: Stop alkohol på ungdomsuddannelse i to måneder

Mindre druk vil føre til en bedre festkultur, der er mere social og sjov.

Det er beskeden fra Sundhedsstyrelsen, der ifølge TV 2 anbefaler, at ungdomsuddannelserne venter to måneder med at servere alkohol til festerne. Og det gælder alle arrangementer – introuger såvel som fredagsbarer.

Opfordringen møder opbakning fra både formanden for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier samt formanden for Danske Gymnasier, da alkohol ifølge dem begge fylder for meget på uddannelsernes introuger.

Kolonihaver døjer med ulovlige helårsbeboere

Mange bor i sommerhuse hele året rundt, selvom det er ulovligt. Men modsat landets kolonihaver, der har samme problem, ved myndighederne ikke, hvor stort problemet med helårsbeboelse i sommerhuse er. Det kan Politiken oplyse på baggrund af en rundspørge.

Det kan blive svært at tjekke, om danskere bor ulovligt i deres kolonihavehuse. - Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix.

Kommunerne mangler nemlig hænder og ressourcer til at tjekke, om beboerne i sommerhusområderne overholder loven, viser rundspørgen. Dermed bliver det noget nær umuligt for myndighederne at udstede dagsbøder eller afdække dækadresser.

Kort nyt fra udlandet

To af Donald Trumps ansatte flyttede angiveligt kasser med klassificerede papirer og dokumenter, dagen inden FBI-agenter besøgte Trumps hjem for at beslaglægge papirerne. Det skriver Washington Post, der har talt med kilder tæt på sagen.

Den amerikanske præsident Joe Biden og Kevin McCarthy, formand for Repræsentanternes Hus, er tæt på at lande en aftale om at hæve det amerikanske gældsloft, fortæller en embedsmand til Reuters. At hæve gældsloftet vil være nødvendig for, at USA kan betale sine regninger, og at en økonomisk krise afværges.

Den humanitære organisation World Help vil sende fødevarer og bibeler til Nordkorea for at "pleje krop og sjæl" for landets forfulgte kristne, skriver Christian Post. Flere menneskerettighedsorganisationer beretter, at kristne i landet gennem flere år er blevet systematisk undertrykt og sendt i fangelejre.

Toilet i Jerusalem røber fortidens mavekvaler

Vi afslutter i byen Jerusalem, hjemmet for forskellige folkeslag og trosretninger. Og tilsyneladende engang også flere sygdomme, der påvirkede den daglige nødtørft.

CNN kan nemlig oplyse, at forskere har fundet 2.500 år gamle latriner nedgravet i byen og via afføringsprøver har fundet frem til, at beboere i området omkring Jerusalem led af sygdomme som dysenteri og diarré. Sygdomme, der ubehandlet kan være dødelige.