Nye data kan give AstraZeneca-vaccine godkendelse til ældre

WHO anbefaler, at AstraZenecas vaccine også gives til dem over 65. I Danmark fastholdes endnu begrænset brug.

Et ekspertpanel hos Verdenssundhedsorganisationen (WHO) anbefaler, at coronavaccinen fra AstraZeneca også bliver givet til personer over 65 år.

I Danmark er den foreløbig dog kun blevet godkendt til brug på personer under 65 år, og som ikke er i risiko for et alvorligt forløb med coronavirus.

Vaccinen prioriteres i første omgang til kritisk personale i sundheds- og ældresektoren.

Men tirsdagens udmelding fra WHO gør ikke, at en eventuel dansk godkendelse af vaccinen til ældre rykker tættere på, lyder det fra Lægemiddelstyrelsen.

- WHO's udmelding ændrer ikke noget ved godkendelsesgrundlaget. For WHO er et rådgivende organ for hele verden, det er samtidig ikke en myndighed.

- Danmark har den tilgang - ligesom mange andre europæiske lande - at der har ikke været de data, som skal til både godkendelsesmæssigt og myndighedsmæssigt at dokumentere, at den (coronavaccinen fra AstraZeneca, red.) virker på ældre mennesker, siger Thomas Senderovitz, direktør i Lægemiddelstyrelsen.

Han oplyser, at Lægemiddelstyrelsen vil se nærmere på, hvad WHO tirsdag har meldt ud. Det samme har Sundhedsstyrelsen planer om at gøre.

- Det er noget, vi kommer til at se på. Vi har valgt at starte med at give AstraZeneca til personer under 65 år uden øget risiko.

- Men vi har også sagt, at så snart der kommer ny data, så vil vi vurdere det igen, siger Bolette Søborg, der er enhedschef i Sundhedsstyrelsen til DR Nyheder.

Thomas Senderovitz peger på, at WHO's udmelding skal ses i lyset af de forskellige vaccineforhold, som hersker rundt omkring i verden.

- Det er andre forhold og kontekster i Bangladesh, Sydafrika, Indien og i Storbritannien samt Danmark, siger han.

Ny data fra AstraZeneca om selskabets vaccine er på vej ved et amerikansk studie ifølge Senderovitz. Dataene kan resultere i en godkendelse til vaccinebrug for ældre mennesker.

Det amerikanske studie kommer til at indgå i den samlet vurdering af vaccinen hos Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA).

- Hvis det viser sig, at der nu er tilstrækkelig mange gamle med - hvor vaccinen også virker - så fjerner man den klamamse i godkendelsesgrundlaget.

Dermed vil den eventuelle godkendelse fra EMA vise, at vaccinen også er testet på personer over 65 år.

- Og så er jeg ret overbevist om, at Sundhedsstyrelsen derefter vil sige, at så kan vaccinen også anvendes til den ældre aldersgruppe, siger Thomas Senderovitz.

