Sund livsstil halverer risikoen for demens

Rådene der bruges til forebyggelse af hjerte-kar-sygdomme, kan samtidigt forebygge demens, viser ny forskning.

Der findes ingen medicin som kan helbrede eller nedsætte risikoen for demens. Men nu ser det ud til, at sund livsstil kan være en af nøglerne til at undgå demens senere i livet.

Det viser forskning fra Rigshospitalet, Herlev-Gentofte Hospital og Københavns Universitet.

Ifølge Ruth Frikke-Schmidt overlæge på Rigshospitalet og professor ved Københavns Universitet er de allerede eksisterende sundhedsråd i forhold til hjerte-kar-sygdomme også gode til forebyggelse af demens. Hun er en af forskerne bag studiet.

- Hvad der er godt for hjertet, er godt for hjernen. Der er robust evidens for, at hvis man forebygger hjerte-kar-sygdomme tidligere, så kan man også hente noget i forhold til at nedsætte risikoen for demens, siger hun.

Resultaterne viser, at kombinationen af ingen diabetes, ingen rygning og en længere uddannelse end otte år næsten halverer risikoen for den aldersrelaterede demens. Fysisk aktivitet og normalt blodtryk er også en fordel.

Ifølge Ruth Frikke-Schmidt viser undersøgelser, at hvis man følger et ambitiøst fysisk og mentalt træningsprogram og kostvejledning, så kan man fastholde eller forbedre hukommelsen.

- Det er urealistisk, at vi kan tilbyde alle i Danmark det. Derfor er det vigtigt, at finde ud af, hvilke borgere der er i størst risiko og lave et omfattende forebyggelsesprogram til dem, siger hun.

Hun påpeger, at for alle andre gælder de gode råde om sund hjerte-kar-mæssig livsstil.

På verdensplan er omkring 50 millioner mennesker ramt af demens, og alene i Danmark lever omkring 90.000 med sygdommen.

I den forbindelse mener Ruth Frikke-Schmidt, at mere forebyggelse kan skabe bedre livskvalitet for ældre borgere og deres familier.

Forskerne har i dette studie undersøgt data fra spørgeskemaer og blodprøver fra 62.000 personer.

/ritzau/