Sund mad er afgørende

- Esport Danmark har formuleret et etisk kodeks, hvor det blandt andet lyder, at energidrikke ikke bør være en naturlig del af esportstræning.

- Samtidig fremhæves det, at motion, søvn og sund kost er afgørende for de unges koncentrationsevne og energiniveau.

- Chips og cola kan være hyggeligt til et LAN-party, men for at sikre kroppens generelle trivsel er det vigtigt, at spillerne spiser sundt og varieret.

Kilde: Etisk Kodeks udgivet af Esport Danmark i samarbejde med DGI og Ungdomsringen.

/ritzau fokus/