Sunde relationer skal på skoleskema i kamp mod kvindedrab

For at komme vold mod kvinder og kvindedrab til livs skal der ligge nogle meget konkrete målsætninger og en handlingsplan fra politisk side, som forpligter.

Det mener Mette Marie Yde, konstitueret direktør hos kvinde- og krisecentret Danner. Hun udtaler sig på baggrund af sagen om drabet på Mia Skadhauge Stevn, men også mere generelt om kvinder, der bliver dræbt af deres partner.

- Der hvor vi anbefaler, at man starter, og hvor man kan se der er noget forebyggelsespotentiale, det er jo på partnerdrabene.

- Kvinder der bliver dræbt af en partner eller ekspartner det er den største enkeltstående drabstype i Danmark, siger hun.

Mette Marie Yde tager udgangspunkt i den engelske kriminolog Jane Monckton Smiths forskning om partnerdrab, der viser, at der typisk er en kæde af otte skridt, der leder op til et partnerdrab.

- Pointen med den handlingsplan er, at vi skal have stoppet den kæde. Det vil sige, at vi skal have adresseret volden, siger hun.

Helt konkret foreslår hun blandt andet, at dialog om sunde relationer kommer på skoleskemaet for udskolingselever i 8. – 9.-klasse og på ungdomsuddannelserne.

- I forlængelse af samtykkeloven kan man med fordel sikre, at der er en dialog om, hvad en respektfuld kæresterelation er, siger Mette Marie Yde og fortsætter:

- Der skal tales om, hvordan vi er gode ved hinanden, hvad ligeværd mellem køn er og mellem to parter i en relation.

Ifølge Mette Marie Yde vil det give de unge mulighed for at starte et sundt sted og få mulighed for at slippe de negative mønstre, nogen har med sig fra barndommen.

