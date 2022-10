Sundhed er ved at blive valgets afgørende spørgsmål

Valget går nu ind i sin sidste afgørende uge, inden danskerne skal sætte deres kryds tirsdag den 1. november.

Selvom valgkampen langt fra er færdig, begynder konturerne til et afgørende tema at vise sig: sundhed. Det indikerer en optælling over, hvad der bliver skrevet mest om i medierne.

Denne artikel er en del af denne serie Valg 2022

"Det minder lidt om klimaet ved sidste valgkamp, der startede lavt og arbejdede sig stille og roligt op," siger Mads Kæmsgaard Eberholst, studielektor ved center for nyhedsforskning på RUC.

Under valgkampen overvåger han, hvordan medierne dækker valgkampen, og man kan tydeligt se, at sundhed er begyndt at fylde mere og mere i mediedækning. Fra at optræde i hver sjette historie i valgkampens første uge, optrådte sundhed i hver tredje historie i løbet af den forgangne uge 42.

Det var ugen, hvor folketingskandidaterne blev tvunget til at forholde sig til TV 2-dokumentaren "Opråb fra plejehjemmet", der afdækkede omsorgssvigt og magtanvendelse på et plejehjem i Køge. Det var også ugen, hvor Politikens sundhedsredaktør skrev om at overvære et møde mellem nogle af landets kirurger, der beskrev de deprimerende tilstande inden for deres specialområder. Chokeret skrev redaktøren på forsiden af avisen: "Jeg tænkte, at alle skal høre det her. Det er for sindssygt".

"Det gav et peak i omtalen af sundhed," siger Mads Kæmsgaard Eberholst, der nu kan konstatere, at sundhed og ældrepleje er det enkeltstående emne, der bliver skrevet mest om i valgkampen.

Sundhed viser forskel mellem partier

Politisk kommentator Søs Marie Serup Laybourn har også bemærket, at sundhed har fået en helt central plads i den her valgkamp, og hun tror, at sundhedsspørgsmålet bliver hovedtemaet i slutningen af valgkampen:

"Sundhed ligger altid meget højt på vælgernes dagsorden, men den her gang er det blevet konkret på en måde, som jeg ikke mener, at vi har set det siden 2001."

De massive problemstillinger er blevet tydelige og konkrete for vælgerne, og det er en virkelighed, som mange af vælgerne også kender fra deres egen hverdag. Derfor tror hun, at mange danskere forventer, at der bliver gjort noget helt særligt ved problemerne.

Tilmed indeholder sundhedspolitikken en reel politisk debat om, hvordan man skal løse problemet. Allerede inden valget begyndte Socialdemokratiet at tale om, at man skulle kigge på løn for at løse bemandingskrisen i sundhedssektoren. Blå blok har advokeret for større mulighed for frit valg, og efter TV 2-dokumentaren har flere partier krævet øget tilsyn med landets plejehjem. Og netop debatten om, hvordan partierne vil forbedre sundhedssektoren har været med til at give valgkampen mere kant.

"Inflation og energikrise er stadigvæk vigtigt for rigtig mange mennesker. Men jeg tror også, at vælgerne har en forståelse af, at det er en kompliceret sag, som det er begrænset, hvad danske politikere kan gøre ved. Men de kan gøre noget ved sundhedsvæsenet, og jeg tror, at mange vælgere har savnet at se, hvad forskellen er på alle de her partier. I den her debat er løsningerne og tilgangen til, hvordan sundhedsvæsenet skal være bygget op, meget forskellige. Det giver noget kant," siger Søs Marie Serup Laybourn.

Løkke har gavn af sundhedsvalg

Når stemmeresultatet ligger klart natten mellem den 1. og 2. november, peger meningsmålingerne på, at et nyt parti får et tocifret antal sæder i det nye Folketing. I løbet af valgkampen har Moderaterne haft solid fremgang i meningsmålingerne, og det emne, som partiformand Lars Løkke Rasmussen har talt absolut mest om i løbet af valgkampen, er netop sundhed og ældrepleje, viser RUCs Valgbarometeret.

I 38 procent af de artikler, hvor Lars Løkke Rasmussen er citeret, handler artiklen om sundhed og ældrepleje – det er mere end dobbelt så meget som emnerne forsvar samt flygtninge og indvandrere, der begge indtager andenpladsen over, hvad Løkke har forholdt sig mest til.

"Når man sammenholder, at sundhed er det område, der bliver talt mest om, og at Lars Løkke Rasmussen bruger næsten halvdelen af sin taletid på at tale om sundhed, står han meget stærkt i valgkampen," siger Mads Kæmsgaard Eberholst.

Ifølge Søs Marie Serup Laybourn er en af forklaringerne bag Moderaternes fremgang, at valget er begyndt at handle så meget om sundhed. Her står Lars Løkke Rasmussen nemlig som en meget troværdig politiker.

"Folk ved, at han tidligere har lavet reformer og stået i spidsen for at løse nogle af de problemer i sundhedsvæsenet, som virkede nærmest umulige at løse. Uanset om folk kan huske lige præcis, hvad der var en succes, kan de huske, at han havde nye løsninger på gamle problemer. Det gør, at han vokser i vælgernes kompetencevurdering i en valgkamp, hvor der er en efterspørgsel på, at der skal ske noget markant," siger hun.