Ny finanslov: Sundhed, klima og uddannelse er i fokus, mens pensionsordning tilbagerulles

I dag er en stor dag for dansk politik, idet regeringen præsenterer sine forslag til den kommende finanslov. Samtidig løfter finansminister Nicolai Wammen (S) sløret for den danske økonomis situation, dog der er rigeligt med penge, beretter TV2 og Børsen. I punktform kan situationen opremses således:

Danmarks bruttonationalprodukt (bnp) ventes at vokse med 1,2 procent i modsætning til 0,6 procent, der var forventningen tilbage i maj ved den seneste redegørelse.

(bnp) ventes at vokse med 1,2 procent i modsætning til 0,6 procent, der var forventningen tilbage i maj ved den seneste redegørelse. Beskæftigelsen ventes at stige med 32.000 personer, hvor forventningen var 1000 personer i maj.

ventes at stige med 32.000 personer, hvor forventningen var 1000 personer i maj. Det økonomiske råderum opjusteres med fire milliarder kroner.

opjusteres med fire milliarder kroner. Forhandlingsreserven udgør 500 millioner kroner, hvilket historisk set er en lille reserve.

Regeringen vil sætte fokus på sundhed og klima

Vi har allerede fået nys om regeringens planer de seneste uger. Man vil blandt andet bruge penge på erhvervsuddannelser, yderområder, færger til småøer, målrettet undervisning af de svageste børn i skolen og til velfærden i kommuner og regioner. Desuden er der ifølge Nicolai Wammen råderum til at investere i velkendte temaer såsom den grønne omstilling og sundhed, siger han til Ritzau. Til gængæld vil regeringen tilbagerulle udvidelsen af seniorpensionen, hvilket sparer staten 500 millioner kroner, skriver Jyllands-Posten.

Og så er der også 10.000-kroners spørgsmålet: Når der er så mange penge, hvorfor hører vi så bestandigt om, at kommunerne ikke har råd til at sikre velfærd og skoler, at der skal gennemføres sparerunder, og at regionerne ikke kan få enderne til at mødes på sundhedsområdet? Sådan spørger Kristeligt Dagblads politiske redaktør.

Kritik: Anbringelserne gavner ikke udsatte børn

Ikke mere finanslov i denne omgang. Vi springer videre til et område, der ifølge flere er forsømt af politikerne. Det er en politisk målsætning, at flere udsatte børn skal fjernes fra deres forældre og anbringes uden for hjemmet. Men om dette konkret hjælper børnene bedst, er der fra flere sider blevet rejst tvivl om, og det får nu centrale aktører til at efterlyse mere viden om effekten af anbringelser. Det kan man læse om i dagens avis.

Artiklen fortsætter under annoncen

Her kan du også læse om en 17-årig dreng, der har brug for ro og stabilitet på grund af sin ocd, men som har boet på fem forskellige døgninstitutioner på fire år. Forældrene mener, at deres søn er blevet en kastebold i systemet.

Soldater stævner myndighederne for at få erstatning

Der skydes også kritik efter myndighederne i denne sag. Veteraner kæmper nemlig en hård og ofte forgæves kamp for at få anerkendt deres erstatningssager, efter at de har været udsendt. Det siger Soldaterforeninger, som nu beskylder myndighederne for ikke at overholde loven, når de afgør krigsveteraners arbejdsskadesager. Det skriver Berlingske.

Religiøse ledere støtter regeringens indgreb mod koranafbrændinger

Vi skal også forbi regeringens forbud mod koranafbrændinger. Det får opbakning fra flere trossamfund i en kronik i dagens avis. Med koranafbrændinger har vi været vidner til totalt respektløse handlinger, skriver en række religiøse ledere blandt andet.

Indlægget er underskrevet af blandt andre ledere fra Indre Mission, Frikirkenet, Frelsens Hær og Dansk Muslimsk Union. De ser dog et klart problem i forbindelse med indgrebet.

Britiske præster støtter homoseksuelle ægteskaber

De fleste præster i Church of England ønsker, at kirken skal tillade vielser af samme køn og droppe sin modstand mod førægteskabelige og homoseksuelle seksuelle relationer. Det viser en undersøgelse, som man kan læse om i The Guardian.

Lidt mere end halvdelen af de adspurgte præster støtter ifølge undersøgelsen en lovændring, der tillader præster at udføre vielse af homoseksuelle par. Sidste gang anglikanske præster i England blev spurgt om emnet i 2014, var et lille flertal imod ægteskab af samme køn.

Vi tager tre korte fra udlandet

Militærofficerer har taget magten i det vestafrikanske land Gabon og udpeget en midlertidig leder. Det annoncerede en talsmand for det såkaldte "midlertidige råd" på tv-stationen Gabon 24 onsdag aften.

i det vestafrikanske land Gabon og udpeget en midlertidig leder. Det annoncerede en talsmand for det såkaldte "midlertidige råd" på tv-stationen Gabon 24 onsdag aften. Der har i nat været eksplosioner flere steder i Sverige. Alle eksplosionerne er sket ved lejlighedsbygninger, skriver blandt andet Aftonbladet.

flere steder i Sverige. Alle eksplosionerne er sket ved lejlighedsbygninger, skriver blandt andet Aftonbladet. Orkan skaber ødelæggelser for 64 milliarder i Florida, USA. Ødelæggelserne af forsikrede ejendomme i delstaten ventes ifølge Ritzau at løbe op i 9,36 milliarder dollar, svarende til omtrent 64 milliarder kroner.

Mozart-musik beroliger nyfødte

Vi slutter af med en munter tone. En ny undersøgelse viser, at nyfødte børn tilsyneladende har færre smerter, eller måske glemmer smerterne, hvis de lytter til musik af den klassiske komponist Mozart.

The Jerusalem Post har set en undersøgelse fra New York, hvor forskere har undersøgt Mozart-musik og dens påvirkning af nyfødte, der skulle have taget en blodprøve i hælen. 54 af de 100 babyer, der blev undersøgt, lyttede til Mozarts musik, og ifølge undersøgelsen viste babyerne med Mozart-musikken i ørerne færre tegn på smerte end de 46 andre.

Helt til slut skal vi lige se et billede af nattens supermåne, som var en såkaldt blå måne, fordi august bød på hele to supermåner. Her kan man se månen over Poseidon-templet i Athen.

En supermåne over Athen, Grækenland. Foto: Stelios Misinas/Reuters/Ritzau Scanpix