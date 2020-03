Sundhedsansatte kæmper med at få adgang til coronatest

Dansk Sygeplejeråd og FOA melder om problemer for medlemmer med adgang til hurtig afklaring af coronasmitte.

Sygeplejersker og ansatte i ældreplejen oplever problemer med at få adgang til test for coronavirus.

Det er meldingen fra Dansk Sygeplejeråd og fagforbundet FOA, der organiserer de ansatte på området.

- Vi oplever, at mange er blevet afvist og har fået at vide, at det ikke er muligt at få lavet den her test.

- Det kan både være medarbejdere og ledere, der kontakter os, fordi de oplever problemer med at få taget testen, siger Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd.

Det er en ny retningslinje, der gør det muligt for medarbejdere, som varetager kritiske funktioner i sundhedsvæsenet, i ældreplejen og i indsatser for socialt udsatte, at få afklaret, om de er smittet med virusset eller ej.

Retningslinjen, der blev udarbejdet af Sundhedsstyrelsen onsdag, betyder, at disse faggrupper skal have mulighed for en hurtig afklaring, hvis de oplever lette symptomer på coronavirus.

Hvis medarbejderne er syge med virusset, skal de blive hjemme og først dukke op, 48 timer efter at de er symptomfrie.

Men hvis det viser sig, at de bare har en let forkølelse, kan de godt gå på arbejde.

Også Torben Klitmøller Hollmann, der er sektorformand for social- og sundhedsansatte i FOA, oplever problemer med medlemmers adgang til at blive testet.

- Jeg har hørt fra en håndfuld medlemmer, som gerne ville testes, men som er blevet afslået.

- Det kan der være flere årsager til. Det er altid svært i starten, når en ny retningslinje træder i kraft.

- Men det er helt klart noget, vi vil holde øje med hen over weekenden for at følge, hvordan det går, siger sektorformanden.

Lignende problemer ser man ifølge Berlingske hos OK-Fonden, der driver 16 plejehjem landet over.

- Alle bliver afvist, ingen bliver testet. Om de har rejst, har symptomer, det er lige meget. Det her er ret akut, siger direktør Ulrik Ahrendt-Jensen til avisen.

Grete Christensen fra Dansk Sygeplejeråd mener, at myndighederne hurtigst muligt må sikre, at adgangen til test kommer til at fungere.

- Det er vigtigt, at myndighederne er klar over, at her er der en udfordring, der skal løses, siger hun.

/ritzau/